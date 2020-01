Grèves : la CPME appelle le gouvernement à l'aide

La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) demande au gouvernement d'agir pour "ne pas laisser s'installer la pagaille orchestrée par une minorité".

(Photo d'illustration) ( AFP / ERIC PIERMONT )

Le mouvement contre la réforme des retraites est désormais entré dans son deuxième mois et ses opposants misent sur un regain de mobilisation, en attendant les manifestations prévues jeudi et samedi, pendant que l'exécutif assure "être ouvert à la discussion". "Jamais le compromis ne m'a semblé aussi proche" , a affirmé lundi le ministre de l'Économie Bruno Le Maire sur France Inter.

La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) a demandé de son côté lundi au gouvernement d'agir contre les menaces de blocage de l'activité économique. "Il est maintenant temps pour le gouvernement d'agir et de prendre les mesures qui s'imposent pour ne pas laisser s'installer la pagaille orchestrée par une minorité" , selon le communiqué publié par la deuxième organisation patronale française.

"Les raffineries doivent être débloquées par les forces de l'ordre sans attendre les pénuries de carburant dévastatrices pour l'économie", précise la CPME à la veille d'actions prévues par la fédération CGT de la chimie, lesquelles ont déjà été jugées illégales par la secrétaire d'Etat à l'Economie, Agnès Pannier-Runacher.

L'organisation patronale, qui demande davantage d'aide pour les entreprises affectées par les grèves, veut aussi que "des moyens de transport alternatifs" comme des bateaux-mouches ou des bus privés "soient mis à disposition des usagers", afin d'"assurer la continuité effective du service de transport de voyageurs et de marchandises".

Sur la question de l'âge de départ à 64 ans pour toucher une retraite à taux plein, la CPME réitère sa position qu'"on n'échappera pas au fait de travailler plus longtemps" , au moment où la proposition de la CFDT d'une conférence sur le financement des retraites a été accueillie favorablement par le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

Le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, a de son côté assuré lundi ne pas être "arc-bouté sur l'âge pivot" tout en défendant également une durée de travail plus longue.

La CPME ajoute qu'elle "n'acceptera pas non plus que petit à petit le secteur privé reste le seul véritablement concerné par une réforme qui perdrait son sens et son utilité". Une dizaine de catégories professionnelles ont obtenu des concessions du gouvernement, des policiers aux pilotes de ligne en passant par les marins et les danseurs de l'opéra.