Grèves : en 20 jours, la SNCF a enregistré un manque à gagner de 400 millions d'euros

Ce sont déjà 400 millions d'euros de chiffre d'affaires qui ne sont pas entré dans les caisse de la SNCF. Au bout de 20 jours de grève contre la réforme des retraites, le bilan est déjà lourd pour l'entreprise ferroviaire, a déclaré mardi 24 décembre son patron Jean-Pierre Farandou dans un entretien au Monde.

"Le conflit n'est pas terminé, et il est encore trop tôt pour faire le bilan complet" mais "au bout de vingt jours, on est à 400 millions d'euros de chiffre d'affaires qui n'aura pas été réalisé dans la période", a indiqué M. Farandou. "Les comptes 2019 seront fortement impactés", d'autant plus "qu'on n'est pas encore au bout du décompte des conséquences économiques", a-t-il prévenu.

La SNCF avait réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 33,3 milliards d'euros, estimant l'impact de la longue grève du printemps contre la réforme ferroviaire à près de 900 millions.

"DIALOGUE SOCIAL ABÎMÉ"

"Lors de mon premier mois aux commandes de la SNCF, avant la grève, j'ai pu constater que le dialogue social était un peu abîmé" , a raconté M. Farandou, qui a succédé le 1er novembre à Guillaume Pepy. "J'ai repris contact avec toutes les organisations syndicales", a-t-il relevé.

"Ensuite est arrivée la grève", qui n'a pas empêché de "continuer à dialoguer" avec les syndicats, a-t-il poursuivi. Le gouvernement lui a demandé "de mettre au point", avec eux "les modes de transition et les modes de calcul pour les cheminots concernés par la réforme de leur retraite".

"Quand le mouvement s'est installé aussi longtemps et aussi fortement, il peut être difficile de l'arrêter ", a commenté Jean-Pierre Farandou à propos du refus de la CFDT Cheminots de répondre à son appel à la trêve pour les fêtes.

PÉDAGOGIE

S'il n'y a rien à négocier en matière de régimes spéciaux, "il nous reste à faire de la pédagogie sur les mesures d'accompagnement proposées", a remarqué le dirigeant, en évoquant le projet d'établir une transition concernant l'âge et le calcul du montant de la retraite pour les 40% de cheminots concernés par la réforme, en fonction de leur naissance avant une certaine date.

Cette transition prévoit que l'âge de départ, pour eux de 52 ans (roulants) et de 57 ans (sédentaires), " sera remonté très progressivement en tenant compte de la durée passée au statut" . Des éléments "perçus positivement par l'Unsa", deuxième syndicat à la SNCF, a relevé M. Farandou.

Le trafic du week-end prochain "sera amélioré par rapport à celui du week-end passé. Nous avons eu des reprises de travail ces jours derniers, et on assiste à une décrue lente mais régulière des taux de grévistes", a-t-il noté, avec "bon espoir" d'une nouvelle amélioration "début janvier".