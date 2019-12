Grèves des transports : à Paris, les restaurants désertés

Depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites et de la grève qui paralyse les transports de la capitale française, la fréquentation des restaurants a fortement diminué.

La terrasse d'un café parisien (illustration) ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Terrasses désertées, restaurants vides... Depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites , le 5 décembre, la plupart des restaurants parisiens ont accusé des baisses de 50 à 60% de leur chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'an dernier, déjà assombrie par les manifestations des "gilets jaunes", révèle Franck Delvau, co-président de l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie (UMIH) en région parisienne. C'est que trains, bus et métros ne circulent qu'au compte-goutte depuis deux semaines, paralysant la capitale. "Une fois rentrés chez eux après une journée de galère, les gens n'ont pas envie de ressortir le soir", explique Franck Delvau.

Une "catastrophe" pour les cafés et restaurants parisiens qui réalisent une grosse part de leur chiffre d'affaires annuel pendant les fêtes de fin d'année , selon les responsables du secteur. D'autant que le scénario se répète : il y un an, les manifestations de "gilets jaunes", émaillées de violences, contre la politique sociale du gouvernement avaient déjà fait fuir touristes et badauds.

Des restaurants désertés

À midi, les tables sont fin prêtes à l'Écritoire, dans le 5e arrondissement. Ne manquent que les clients. "J'espère qu'on en aura plus qu'hier!", soupire Guillaume Join, patron de ce bistrot du quartier Latin à Paris. Depuis le début du mouvement social, le chiffre d'affaires de l'établissement a été divisé par deux. "En temps normal, on fait 80 couverts par jour minimum. Hier, c'était douze", se lamente le restaurateur. Même la terrasse, très prisée des touristes pour sa vue imprenable sur la Sorbonne, est vide. De l'autre côté de La Seine, Le Mesturet, bistrot populaire du quartier de l'Opéra, a tweeté : "moitié moins de clients... mieux vaut en rire qu'en pleurer".

" Le matin, les gens se dépêchent pour arriver à l'heure au bureau, à midi peu de gens se déplacent pour déjeuner et à 19h ils se précipitent pour rentrer à la maison ", résume Guillaume Join, qui a aussi dû se remettre aux fourneaux pour remplacer l'un de ses deux cuisiniers vivant trop loin du centre de Paris pour parvenir à rejoindre son travail.

Quant aux touristes , contraints de zigzaguer entre voitures, vélos et trottinettes dans des rues paralysées par les embouteillages, ils ont bien du mal à accéder aux hauts lieux de la gastronomie française . Devant le Bouillon Chartier, une célèbre brasserie Belle Epoque d'ordinaire prise d'assaut, la file d'attente est beaucoup plus courte cette semaine. Debora Orosco, 30 ans, touriste mexicaine venue avec un ami, examine le menu présenté à l'extérieur avant de faire son choix. "Des amis nous ont dit que c'était un super endroit pour manger", dit-elle. "Mais en fait, nous sommes venus ici parce que c'est tout près de notre hôtel... La grève complique vraiment les trajets à travers la ville", explique-t-elle.

Appel à l'aide

Les professionnels ont lancé des appels à l'aide. L'Umih, principale organisation du secteur, a ainsi demandé à la Mairie de Paris de ne pas prélever les "droits de terrasse" payés par les cafés et restaurants en décembre et janvier . "Les chaînes de restaurants ont plus de bénéfices et pourront tenir un mois ou deux mois, mais pas les petits patrons", souligne Guillaume Join.

Face aux difficultés du secteur et à celles du commerce, le gouvernement français a déjà décidé de réactiver certaines mesures d'aides déjà utilisées lors du mouvement des "gilets jaunes" , telles des reports d'impôts. Et la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher a invité les Français à aller chez les "commerçants de proximité", soulignant : "c'est le moment de leur tendre la main".