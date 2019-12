Grèves dans les transports : ce qui vous attend vendredi 13 décembre

Édouard Philippe l'a annoncé ce jeudi 12 décembre, il veut « reprendre le dialogue avec les syndicats ». Mais alors que ces derniers considèrent qu'une ligne rouge a été franchie à travers ses annonces de mercredi, la situation ne va pas s'arranger pour les Français. Les usagers de la SNCF ou de la RATP peuvent s'attendre à une nouvelle journée noire. La majorité des lignes de métro ne circuleront pas dans la capitale, et la situation est aussi très perturbée du côté des TGV, TER et Transilien. Le point sur les prévisions.Lire aussi Comment la France est devenue folleUn TGV et un Transilien sur quatreDu côté de la SNCF, les prévisions pour la circulation des trains sont similaires à celles de ce jeudi 12 décembre. Seul un TGV sur quatre sera assuré sur l'ensemble du territoire. La proportion est la même pour les Ouigo, les Transiliens et les Intercités. Du côté des TER, quatre trains sur dix sont annoncés.Trafic toujours perturbé à la RATPDu côté de la RATP, la situation ne s'améliore pas vraiment. La RATP a annoncé que 8 lignes de métro seraient fermées et un débit réduit sur le RER A et le RER B.Lire aussi Réforme des retraites : les concessions du Premier ministre