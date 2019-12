Grèves dans les transports : ce qui vous attend ce week-end

Pour ce week-end du 14 et 15 décembre, il n'y a pas d'amélioration en vue pour la RATP et la SNCF dans le bras de fer qui les oppose au gouvernement depuis le jeudi 5 décembre. Édouard Philippe, dont les annonces du mercredi 11 décembre n'ont pas eu l'effet escompté, a déjà annoncé son intention de rencontrer les syndicats « le plus tôt possible la semaine prochaine » pour « continuer à améliorer le projet ». Depuis Bruxelles, Emmanuel Macron a, pour sa part, défendu une « réforme historique pour le pays ». Le point sur les perturbations attendues ce week-end.Lire aussi Comment la France est devenue folleTrafic réduit à la SNCFPour ce 14 décembre, le trafic s'annonce à nouveau très limité à la SNCF. L'entreprise annonce ainsi qu'elle pourra assurer un TGV sur quatre, un un Ouigo sur quatre, un Transilien sur si, et trois TER sur dix. Ces derniers le seront principalement à travers des bus. Le trafic international sera « perturbé » tout le week-end. Côté Intercités, il est prévu un train sur cinq samedi, puis un train sur dix dimanche.La SNCF annonce par ailleurs que le trafic sera également très perturbé lundi.Lire aussi Retraites : mais comment font nos voisins ?La RATP se concentre sur l'après-midiEn région parisienne, la RATP opte pour la même stratégie que le week-end dernier, avec des efforts principalement concentrés l'après-midi, entre 13 heures en 18 heures. La RATP prévoit notamment de...