Grèves : comment EDF évite le black-out

C'est le genre de journée où tout s'accumule. Jeudi 5 décembre, les températures étaient plutôt fraîches, le soleil, absent, près de vingt réacteurs étaient à l'arrêt et un peu plus de 40 % des agents EDF se sont mis en grève (toutes directions confondues), pour contester la réforme des retraites, qui vise leur régime spécial.EDF a donc dû fournir de l'électricité sans pouvoir compter ni sur les panneaux photovoltaïques ni sur une partie de son parc nucléaire, tout cela avec la menace tout au long de la journée de grévistes décidés à ralentir la production. À 10 heures hier, moment de pic de consommation en France, il a d'ailleurs fallu importer de l'électricité ailleurs en Europe (près de 6 GW).Doit-on en conclure que les grévistes coûtent cher au pays parce qu'ils obligent à payer des électrons qu'on ne produit pas de leur faute ? Peut-on, comme le pensent certains sur les réseaux sociaux, les accuser de polluer puisque cette électricité est achetée, notamment, en Allemagne, où les centrales à charbon sont légion ? C'est largement exagéré. D'abord, jeudi matin, seulement 700 MW manquaient à l'appel du fait des grévistes, alors que la France importait, à 10 heures, plus de 20 fois plus d'électrons (6 GW). Il n'y a donc pas de corrélation directe.La fameuse « note Benat »La vraie raison des importations est ailleurs. L'électricité est presque un bien comme un autre, que les opérateurs achètent et vendent...