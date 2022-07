Grèves à Paris-CDG et Madrid: des dizaines de vols annulés

Les employés grévistes de l'aéroport Paris Charles de Gaulle rassemblés devant l'aéroport, à Roissy le 1er juillet 2022 ( AFP / BERTRAND GUAY )

Des dizaines de vols ont été annulés samedi matin à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, touché par un conflit social, tandis que quinze vols étaient annulés et 175 autres retardés à Madrid par une grève des personnels de cabine des compagnies easyJet et Ryanair.

A l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle (CDG), le conflit porte sur les salaires et les conditions de travail, et pourrait aussi affecter le début des grandes vacances dans une semaine, après quelques jours de pause à compter de dimanche.

Les pompiers de Paris-CDG, premier aéroport français appelé aussi Roissy, sont en grève depuis jeudi, contraignant la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) à demander des suppressions de vols préventives : une partie des pistes a dû être fermée par sécurité.

Des salariés d'Aéroports de Paris (ADP), groupe contrôlé en majorité par l'État, et des sous-traitants se sont associés à ce mouvement intersyndical, selon la direction.

Les annulations ont touché un vol sur cinq entre 07H00 et 14H00 samedi au départ ou à l'arrivée de Roissy, contre un vol sur six jeudi et vendredi. Soit 150 vols supprimés sur 1.300, selon un porte-parole du Groupe ADP.

L'autre grand aéroport de la région parisienne, Orly, n'a pas été affecté par la grève.

Avions sur le tarmac vus du terminal 2E de l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, le 12 mai 2020 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Des négociations salariales n'ont pas abouti vendredi. "La table (de négociations) est toujours ouverte", a souligné le porte-parole d'Aéroports de Paris.

Les pompiers ont levé leur préavis pour le reste du weekend, si bien que la DGAC et ADP prévoient un dimanche sans perturbation.

En revanche, ils ont posé un nouveau préavis de grève du vendredi matin 8 juillet à 05H00 jusqu'au dimanche soir 10 juillet à minuit, pour le weekend du début des grandes vacances scolaires.

A Madrid, samedi à 13h00 (11h00 GMT), 5 vols easyJet et 10 vols Ryanair avaient été annulés et 175 autres retardés, dont 52 EasyJet et 123 Ryanair, ont annoncé les syndicats dans un communiqué.

Chez Ryanair, les représentants du syndicat espagnol USO ont par ailleurs déclaré que de nouvelles cessations de travail auraient lieu sur trois périodes de quatre jours : du 12 au 15 juillet, du 18 au 21 juillet et du 25 au 28 juillet dans les dix aéroports espagnols où opère la compagnie irlandaise.

Chez Ryanair, le mouvement social, visant à réclamer de meilleures conditions de travail pour les 1.900 personnels de cabine de la compagnie en Espagne. Les hôtesses et stewards d'Easyjet réclament un alignement de leurs conditions de travail sur le reste de leurs collègues en Europe.