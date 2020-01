Grève : une seule ligne de métro sera totalement fermée jeudi 2 janvier

Après un jour de l'an très compliqué dans les transports, la RATP annonce une éclaircie bienvenue en ce début d'année pour le trafic du jeudi 2 janvier 2020. Pour la première fois, 15 lignes de métro sur 16 fonctionneront totalement ou partiellement. Comme depuis le début de la grève, les lignes 1 et 14 seront actives toute la journée et sans stations fermées. Des horaires spécifiques désormais habituels sont appliqués aux autres lignes avec des ouvertures entre 6 h 30 et 9 h 30, puis entre 16 h 30 et 19 h 30.Lire aussi Grève : comment la RATP décide quelles lignes de métro ouvrirLa ligne 2 fonctionnera sur ces créneaux avec 1 train sur 3 le matin et 1 train sur 4 l'après-midi. La ligne 3 sera en service le matin entre Havre-Caumartin et Pont de Levallois avec 1 train sur 4, puis l'après-midi entre Pont de Levallois et Temple avec également 1 train sur 4. La ligne 4 aura le droit à 1 train sur 2 le matin et l'après-midi sur toute la ligne. La ligne 5 ouvrira le matin entre Oberkampf et Place d'Italie avec 1 train sur 4, puis entre Bobigny et Stalingrad l'après-midi avec 1 train sur 4. La ligne 7 fonctionnera sur toute la ligne avec 1 train sur 2 sur les deux créneaux. La ligne 8 sera en service entre Concorde et Créteil-Pointe du Lac entre 6 h 30 et 9 h 30, puis entre 16 h 30 et 19 h 30 avec 1 train sur 3. Il y aura 1 train sur 2 sur toute la ligne 9 et sur toute la ligne 10....