Grève : une élue veut l'interdire la veille des vacances, est-ce possible ?

Alors que la grève contre la réforme des retraites se prolonge, la question des congés de fin d'année se pose inévitablement pour de nombreuses familles, notamment celles éclatées à travers toute la France. Le mouvement peut-il durer jusqu'à Noël et empêcher des proches de se réunir ou simplement partir en vacances ? Cette éventualité scandalise la présidente de la région Pays de la Loire, Christelle Mourançais, qui a poussé un coup de gueule ce mardi matin sur RTL. L'élue, dont la région est particulièrement touchée par la grève dans les transports, a exprimé sa colère contre la mobilisation dont elle juge l'impact « dramatique ». Pour remédier à ce qu'elle considère comme un « blocage permanent », elle a notamment proposé l'interdiction de la grève la veille des vacances scolaires. « Un exemple m'a interpellée, a-t-elle argumenté. Un père de famille n'a pas pu aller voir sa fille dans le Sud de la France lors des grèves pendant les vacances scolaires, et je trouve ça dramatique. »Droit de grève et continuité du service publicLe droit de grève est toutefois inscrit dans la Constitution et l'interdire peut être considéré comme anticonstitutionnel. Du moins dans le secteur privé. Car dans le secteur public, dont les transports principalement visés par Christelle Mourançais, la question est plus complexe, comme l'explique Diane Roman, professeure de droit à l'Université de Tours. « Par une disposition de 1979, le Conseil constitutionnel a consacré la continuité du service public comme un principe à valeur constitutionnelle », explique-t-elle. VIDÉO. Grève : des bousculades et des cris suite au blocage des dépôts de bus Cela signifie que les lois peuvent aménager le droit le grève, pour assurer le bon fonctionnement des services publics. Par exemple, les agents doivent déposer un préavis, ils ont une obligation d'information sur l'ampleur de la grève etc. Mais ces ...