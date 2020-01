Grève : un simulateur pour tout savoir sur les garanties de votre carte bancaire

Taxis, repas, changements de billets de dernière minute ou même nuitées d'hôtel... Les frais liés à la grève peuvent grimper vite. S'il est possible d'obtenir le remboursement d'un billet auprès du transporteur défaillant (compagnies ferroviaires, aérienne...), il en va autrement des frais annexes. Faut-il pour autant faire un trait sur ces dépenses indues ? Pas du tout.« Très peu de voyageurs y pensent mais les cartes bancaires peuvent s'avérer un allié précieux en ces temps de grèves car beaucoup incluent l'assurance incident de transport, explique David Dumont, président d'Insurly, un nouveau comparateur d'assurances voyage. Selon votre carte, vous pouvez vous faire rembourser jusqu'à 900 euros », assure-t-il.Lancé il y a à peine trois mois, le site Insurly a développé un simulateur « Frais de grève », spécialement conçu pour renseigner les internautes sur les garanties incluses avec leur carte bancaire. Présenté sous forme d'un menu déroulant, l'outil est accessible gratuitement depuis le site du comparateur d'assurances. Sans qu'il soit besoin de s'inscrire ou de laisser ses coordonnées. « Notre simulateur permet en deux clics d'avoir une réponse », lance le chef d'entreprise qui revendique couvrir 99,9 % du marché.Des remboursements très variablesIl suffit de remplir deux champs : le nom de sa banque et le type de carte bancaire utilisé (Visa Classique, MasterCard Gold...). Et aussitôt, le simulateur liste chacun des frais remboursables ainsi que le montant global du remboursement possible. Ainsi un client de la Banque postale, détenteur d'une carte Visa Premier, peut bénéficier en cas de grève d'une indemnisation jusqu'à 400 € si aucun autre moyen de transport de remplacement n'est mis à sa disposition par la compagnie de train ou d'avion dans les quatre heures de son retard ou annulation.« Le remboursement fonctionne aussi si vous avez acheté le voyage pour votre ...