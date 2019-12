Grève : «Un inconnu m'a donné un billet de train», la belle histoire de Noël d'une voyageuse parisienne

C'est depuis une plage de l'Hérault qu'Isabelle Tabary raconte son histoire. Pourtant, cette trentenaire parisienne a bien failli ne pas pouvoir contempler les calmes eaux méditerranéennes en ce 25 décembre. Ce mercredi de Noël, après avoir fait, à l'aube, le pied de grue devant les portiques de la gare de Lyon, espérant - en vain - emprunter un autre Paris-Montpellier que le sien, annulé en raison des grèves contre la réforme des retraites, elle a pu profiter de la générosité d'un inconnu qui lui a laissé son billet.Dans la foulée, la jeune femme a lancé un appel sur le groupe Facebook d'entraide « Wanted bons plans », afin de remercier son mystérieux sauveur. Une « belle histoire de Noël », comme l'ont souligné les plus de 4000 internautes qui ont aimé son message. Wanted bons plans/Facebook « Tu es, cette année, mon Père Noël »« Pépin Benoît, je ne connais pas ton visage, je n'ai que ton nom et ton billet de train Paris-Valence qu'une dame m'a remis à 8h04 à gare de Lyon, écrit dans son post Isabelle Tabary, une fois installée dans sa rame. Si tu me lis, je te remercie du fond du cœur, tu es, cette année, mon Père Noël. »« Je devais prendre un train à 6h12 ce matin, afin de rejoindre mon copain à Montpellier, relate la jeune comédienne auprès du Parisien. En raison des grèves, le billet que j'avais réservé pour 25 euros il y a deux mois a été annulé. »Elle dit avoir reçu une notification par mail il y a quelques jours, sans avoir pu échanger son billet sur l'application de la SNCF. Alors, ce mercredi matin, après une courte nuit liée au réveillon, elle décide de tenter le tout pour le tout et se rend gare de Lyon pour échanger son billet afin d'emprunter le train de 8h12, qui, lui, est en circulation.« Pendant 15 minutes, je suis en larmes »« J'essaye de passer les portiques et je suis interpellée par un agent de la SNCF à qui j'explique ma situation. On me répond ...