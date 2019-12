Grève : transports, nounous... l'addition grimpe pour les particuliers

Les restaurateurs trinquent. Les commerçants souffrent. Les hôteliers serrent les dents. Obligés, pour leur part, de jongler avec moult contraintes pour réussir à travailler, les particuliers, eux aussi, ont vu grimper la facture ces derniers jours, frais de garde en tête.Chez Yoopies, site de services à la personne, les demandes pour obtenir une garde d'enfant ont triplé depuis le début de la grève ! La plate-forme a vu son chiffre d'affaires bondir de 157 % le premier jour de la grève, le 5 décembre, puis de 207 % le mardi 10. « Et on s'attend à une hausse équivalente pour ce mardi », assurait lundi Benjamin Suchar, le fondateur de Yoopies. Tout cela a un coût : « En moyenne, huit heures de garde coûtent 73 euros, dont vous pouvez déduire 45 euros d'aide de la CAF pour les enfants de moins de 6 ans, et le crédit d'impôt. »Quant aux parents bloqués dans les embouteillages, et qui doivent prendre une baby-sitter en attendant leur retour, il leur en coûte en moyenne 20 euros pour deux heures de garde. Seule - relative - bonne nouvelle : les tarifs horaires n'ont pas flambé. « Certes, il y a une envolée des demandes, mais beaucoup d'offres émanent par ailleurs d'étudiants qui ne peuvent aller en cours », décrypte Benjamin Suchar.« 36 minutes pour parcourir 4,7 km : 8,20 euros ! »Et puis, il faut aussi compter avec le budget transports. Trois jours de suite, Sylvie, habitante de l'Essonne restée bloquée sur l'A6 ou le périph alors qu'elle tentait de rejoindre Paris, a utilisé plus de la moitié du plein de sa Peugeot 308, pour faire 40 km par jour. Budget estimé : aux alentours de 40 euros.Faute de voiture, certains craquent pour un taxi. Ce fut le cas, dimanche, d'Élodie, qui réside à Sucy-en-Brie, dans le Val-de-Marne. Le RER A étant fermé, cette étudiante a dû faire appel à un VTC pour se rendre gare du Nord, où elle devait prendre le Thalis pour Bruxelles. Addition : 50 euros. Après plusieurs ...