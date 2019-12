Grève : TGV, métros, avions... mardi noir dans les transports

Pas de miracle ce mardi pour les usagers des transports. Les perturbations se poursuivent dans les gares, les métros et les aéroports. En raison de la grève observée par une partie des aiguilleurs du ciel, la Direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies de réduire la voilure. Ainsi, Air France annule 25 % de ses vols domestiques et 10 % de ses vols moyen-courriers. En revanche 100 % des vols long-courriers sont assurés.Dans les trains, pour la sixième journée de grève, vous pouvez compter en moyenne sur 1 TGV sur 5, 1 TGV Ouigo sur 6 et quasiment aucun train Intercités. Ce sera un peu mieux avec 3 trains sur 5 pour les Eurostar et les Thalys mais 1 TGV sur 8 seulement entre Paris et Genève. Pour les TER, on prend la même galère que les jours précédents et on recommence. Seuls 3 trains régionaux sur 10 circulent avec un service essentiellement assuré par autocars. En Provence-Alpes-Côtes d'Azur, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire et Hauts-de-France, seulement 2 trains sur 10 sont accessibles.Bouchons monstres en Ile-de-FranceEn Ile-de-France, la plupart des Transiliens restent au garage puisque la SNCF ne prévoit que 1 train sur 5. Sur le réseau RER, le peu de trafic programmé circule essentiellement aux heures de pointe.Dans le métro parisien, seules les deux lignes automatisées, la 1 et la 14, et la liaison Orlyval vers Orly fonctionnent normalement. Les lignes 4, 7, 8 et 9 sont assurées partiellement aux heures de pointe du matin et de l'après-midi tandis que les lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 13 sont fermées. La moitié des bus et des tramways circulent, selon les prévisions de la RATP.Enfin, sur les routes d'Ile-de-France, des bouchons monstres sont attendus aux heures de pointe le matin comme le soir -- un pic à 631 km d'embouteillages a d'ailleurs été enregistré ce lundi matin. Un trafic d'autant plus compliqué à Paris qu'une grande manifestation est prévue, ...