Grève surprise à la SNCF en octobre : la galère du remboursement des frais annexes

Guillaume Pepy est-il allé un peu vite en besogne ? Au lendemain d'une grève inédite et surprise sur les rails les 18 et 19 octobre dernier, le président de la SNCF annonçait dans les colonnes du Parisien la création d'un fonds d'indemnisation pour le remboursement des « frais annexes ». Une manière de clore ce chapitre, avant le mouvement de grève du 5 décembre contre la réforme des retraites. Sauf que depuis, c'est le grand flou pour les usagers.Un nouveau billet de TGV ou d'avion, une réservation de voiture ou une nuit d'hôtel... La grève inopinée des 18 et 19 octobre a forcé certains utilisateurs à trouver un plan B voire un plan C après la suppression d'un train. Et qui dit au dernier moment, dit souvent, très cher.Au Parisien, Guillaume Pepy avait promis dès le 20 octobre le remboursement de ces fameux « frais annexes ». « J'ai décidé de créer un fonds d'indemnisation doté d'un million d'euros, pour nos voyageurs qui ont eu des dommages exceptionnels [...] », assurait le président de la SNCF.« 25 mails, avant de recevoir une réponse »Comme nous l'expliquions alors, la demande devait être effectuée sur Internet, en précisant dans les réclamations « Train supprimé ». Un service de réponse automatique vous demandait alors de fournir numéro du train et, surtout, des justificatifs, impératifs pour toute prise en charge. Des mesures commerciales sont dès à présent mises en place pour rembourser les voyageurs TGV, OUIGO, TER ou Intercités ayant subi des suppressions de trains entre le 18/10 et le 21/10.Plus d'infos juste ici null pic.twitter.com/JQzk9viXDR-- SNCF (@SNCF) October 21, 2019 Si l'opération semblait a priori simple, elle a en réalité pris un tour kafkaïen pour certains usagers. « Mon train Paris Bordeaux en 1re, payé 25 euros, a été annulé. J'ai repris en urgence un billet à 116 euros, en 2nde, Ouigo donc une heure de trajet de plus, pas de voiture-bar et place même ...