Le trafic ferroviaire d'Eurostar est perturbé mercredi matin entre la France et le Royaume-Uni ( AFP / Stefano RELLANDINI )

Plusieurs trains Eurostar sont annulés mercredi matin entre la France et le Royaume-Uni en raison d'une "grève imprévue", a annoncé Eurostar, alors que des négociations salariales sont en cours et que, selon une source interne, l'organisation d'un "pot de départ" à Londres cristallise les tensions.

"Les annulations d'aujourd'hui sont dues à une grève imprévue", a écrit Eurostar sur son compte X, en réponse à une internaute, ajoutant que "la circulation est impactée dans les deux sens", entre Paris et Londres.

Sans préciser la raison de ce mouvement social, Eurostar appelle "les organisations syndicales à poursuivre les discussions directement avec l’entreprise, qui reste ouverte et disposée à continuer un dialogue constructif".

Cette grève intervient alors que des "négociations salariales" sont engagées entre les syndicats et l'entreprise ferroviaire, a indiqué à l'AFP une source interne proche du dossier.

Mais "surtout", l'organisation mercredi soir à Londres du "pot de départ de l'ancienne PDG" qui réunira "400 personnes dans un hôtel de luxe", "fait grincer beaucoup de dents en interne", a précisé la même source.

Les trains prévus à 07H01 et 08H01 et 12H31 au départ de Londres ont été annulés, tout comme ceux au départ de Paris affichés à 07H37, 08H39 et 09H10.

"Nous demandons aux clients dont le train est annulé de ne pas se rendre en gare, car ils ne pourront pas voyager", a poursuivi Eurostar dans un communiqué, transmis à l'AFP.

Les clients concernés pourront, conformément à la politique commerciale de la société, "modifier leur voyage pour une autre date ou obtenir un remboursement intégral", a précisé Eurostar, qui "présente ses excuses aux clients pour les désagréments occasionnés".

Outre sa liaison historique et en monopole entre Paris et Londres via le tunnel sous la Manche, ouverte le 14 novembre 1994, Eurostar, filiale à 55,75 % de SNCF Voyageurs, dessert des destinations en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne, dont certaines liaisons affichent des retards mercredi matin.