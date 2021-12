Grève SNCF: trafic TGV Sud-Est "très dégradé" pour les départs en vacances de Noël

Des trains TGV à la gare Montparnasse ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Les négociations pour sauver les départs en vacances de Noël ce week-end ont échoué mercredi à la SNCF pour les TGV Sud-Est: la direction prévoit un trafic "très dégradé" de vendredi à dimanche, compte tenu d'un appel à la grève.

La direction "regrette que les négociations menées depuis plusieurs jours" avec les syndicats SUD-Rail, CGT-Cheminots et Unsa ferroviaire "n'aient pas permis d'éviter le mouvement social à ce stade" et "reste à l'écoute", a-t-elle annoncé.

Des prévisions de trafic "très dégradé" seront publiées "à 17H00" mercredi, a-t-elle ajouté. Cette grève sur "l'axe TGV Sud-Est est un coup dur porté à la réputation de l'ensemble des cheminots auprès des Français", a déclaré Christophe Fanichet, PDG de la société SNCF Voyageurs.

La direction affirme avoir "répondu positivement aux demandes formulées par les organisations syndicales", qui "font le choix du maintien" de leur préavis de grève. "Ce n'est pas vrai", s'est insurgé auprès de l'AFP Érik Meyer, l'un des secrétaires fédéraux de SUD-Rail.

"On s'élève en faux", l'entreprise "n'a pas répondu positivement à l'ensemble de nos demandes" et, "sans en aviser notre organisation, elle décide de rompre les discussions", a protesté M. Meyer. "Ça fait deux jours qu'on y passe jour et nuit, à faire des propositions à la boîte" en vue d'arriver à "un compromis" et "il nous semblait qu'on était en bonne voie", a-t-il dit. "On ne comprend pas."

Mercredi matin, le PDG du groupe SNCF, Jean-Pierre Farandou, avait pourtant paru optimiste quant à une levée de l'appel à la grève. "Les discussions se poursuivent. (...) On n'était pas très loin d'un compromis hier (mardi) soir", avait-il signalé devant le Club de l'économie du journal Le Monde.

"Cette grève, si elle arrivait, (...) interviendrait à un très mauvais moment", avec les vacances de Noël et l'arrivée de la concurrence des trains à grande vitesse de Trenitalia à la gare de Lyon samedi, à Paris, avait-il déploré.

La direction a fait des avancées et "j'espère que les (...) syndicats comprendront cette nécessité de compromis, mais ce n'est pas gagné, ce n'est pas fait", avait-il souligné, parlant d'un "petit espoir".

Même espoir au gouvernement, le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, disant sur RMC qu'il espérait une levée de l'appel à la grève "en fin de matinée" mercredi.

- "Multitude de préavis" -

En début de semaine, le réseau SNCF était déjà criblé de grèves: lundi sur le TGV Nord, en Normandie, la ligne H en région parisienne et les aiguilleurs de Nouvelle-Aquitaine; lundi et mardi sur les TER de la région Auvergne-Rhône-Alpes; mardi dans les Pays de la Loire.

D'autres préavis ont été déposés pour les contrôleurs et agents d'escale des TGV Sud-Ouest, les contrôleurs d'Occitanie ou encore les TER de Nouvelle-Aquitaine.

Compte tenu de "la multitude de préavis de grève locaux", les négociations sont menées dans différentes instances, a relevé auprès de l'AFP Didier Mathis, secrétaire général de l'Unsa ferroviaire. "Certains appels sont levés, mais pas tous", a indiqué M. Meyer.

Le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari le 10 novembre 2021

Concernant les appels à la grève lancés en Île-de-France pour jeudi et vendredi, la situation est "un peu au point mort", selon M. Mathis. Il n'y a "aucune négociation en cours", a regretté M. Meyer.

Plusieurs lignes d'Île-de-France sont ainsi ciblées par des appels à la grève.

Selon les prévisions publiées mardi soir par la SNCF, le trafic des RER C, D, E et de la ligne R sera "fortement perturbé", tandis que la circulation des trains sera "très perturbée" sur les lignes N et U, ou "perturbée" sur le RER B et les lignes H et P. La semaine dernière, des grèves avaient déjà affecté le trafic de plusieurs lignes régionales franciliennes.

La grève gagne aussi la restauration à bord des trains, assurée par la société Newrest, dont les salariés sont appelés à la grève "à partir de jeudi" par la CGT et SUD-Rail, notamment pour obtenir des hausses des salaires.

