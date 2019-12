Grève SNCF : TGV, Transilien, TER... les prévisions de trafic pour mercredi 1 et jeudi 2 janvier

Le premier jour de l'année sera donc le 28e jour de la grève. La SNCF a dévoilé ce mardi après-midi ses prévisions pour mercredi, mais aussi pour jeudi 2 janvier.Dans le détail, il faudra compter en moyenne sur 1 Transilien sur 5 mercredi, et 3 sur 10 jeudi , 4 circulations sur 10 sur les lignes de TER mercredi, et 5 sur 10 jeudi, 1 TGV sur 3 mercredi et 1 sur 2 jeudi, un trafic international « perturbé » et 1 train sur 10 sur les lignes Intercités mercredi, 1 sur 4 jeudi.Les TGV Axe Est : 1 train sur 2 mercredi, 3 sur 5 jeudi. Axe Atlantique : 1 train sur 2 mercredi, 3 sur 5 jeudi. Axe Nord : 1 trains sur 3 mercredi, 1 sur 2 jeudi. Axe Sud-Est : 2 trains sur 5 mercredi et 3 sur 5 jeudi. Intersecteurs : 1 train sur 5 mercredi et 2 sur 5 jeudi. Ouigo : 1 train sur 3, 3 sur 5 jeudi. Le trafic international Eurostar : 9 trains sur 10, mercredi et jeudi. Thalys : 2 trains sur 3 mercredi, 8 sur 10 jeudi. Lyria : 1 train sur 5 mercredi, 2 sur 5 jeudi. TGV Inoui vers l'Italie : aucun trafic mercredi, 1 sur 3 jeudi.Alleo (vers l'Allemagne) : 1 train sur 4 mercredi, 1 sur 2 jeudi. RENFE-SNCF (vers l'Espagne) : 2 trains sur 3 mercredi, 1 sur 2 jeudi. Le trafic Intercités Intercités de jour : 1 train sur 10 mercredi, 1 sur 4 jeudi. Intercités de nuit : aucune circulation. Les TER 4 circulations sur 10 en moyenne mercredi, 5 jeudi.Pour rappel, les échanges se font sans frais et sans surcoût. La SNCF indique que « si vous ne parvenez pas à échanger votre billet, achetez un nouveau billet et demandez son remboursement ultérieurement ». LIRE AUSSI > Philippe Martinez avec des grévistes : « La mobilisation va repartir de plus belle » Les Transilien Ligne H : 1 train sur 2 en moyenne mercredi (1 sur 3 jeudi) et 4 allers-retours sur Monsoult Luzarches. La liaison Creil>Pontoise est assurée partiellement en train et complétée en bus. Ligne J : 1 train sur 2 en moyenne mercredi, 1 sur 3 jeudi. Ligne K : 1 train sur 2 les deux jours.Ligne L : ...