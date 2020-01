Grève SNCF : TGV, Transilien, TER... les prévisions de trafic pour le vendredi 3 janvier

Troisième jour de l'année et trentième jour de grève vendredi à la SNCF. À quatre jours d'un nouveau round de négociations sur la réforme des retraites et à la veille d'un week-end de retours de vacances qui s'annonce chargé, la compagnie a dévoilé un plan de transports toujours très perturbé.Dans le détail, il faudra compter en moyenne sur trois Transilien sur dix, une circulations sur deux sur les lignes de TER, deux TGV sur trois, un trafic international « perturbé » et un train sur trois sur les lignes Intercités.Les TGVAxe Est : 3 trains sur 5.Axe Atlantique : 2 trains sur 3.Axe Nord : 3 trains sur 4.Axe Sud-Est : 7 trains sur 10.Intersecteurs : 1 train sur 2.Ouigo : 7 trains sur 10.Le trafic internationalEurostar : 9 trains sur 10.Thalys : 3 trains sur 4.Lyria : 2 trains sur 5.TGV Inoui vers l'Italie : 3 trains sur 10.Alleo (vers l'Allemagne) : 1 train sur 2.RENFE-SNCF (vers l'Espagne) : 1 train sur 2.Le trafic IntercitésIntercités de jour : 2 train sur 5.Intercités de nuit : aucune circulation.Prévisions détaillées : + Paris - Clermont-Ferrand : 4 allers-retours + Paris - Limoges - Toulouse : 5 allers-retours + Bordeaux - Marseille : 2 allers-retours + Clermont-Ferrand - Neussargues : 1 aller-retour + Toulouse - Hendaye : 1 aller + Clermont-Ferrand - Lyon : 1 aller + Nantes - Bordeaux : aucune circulation + Nantes - Lyon : 2 allers-retoursLes TER1 circulation sur 2 en moyennePour rappel, les échanges se font sans frais et sans surcoût. La SNCF indique que « si vous ne parvenez pas à échanger votre billet, achetez un nouveau billet et demandez son remboursement ultérieurement ».Les TransilienLigne H : 1 train sur 3 en moyenne et 4 allers retours sur Montsoult Luzarches. La liaison Creil - Persan - Valmondois - Pontoise est assurée partiellement en train et complétée par des bus. Ligne J : 1 train sur 3 en moyenne sur l'ensemble des branches. Ligne K : 1 train sur 2 sur Paris Crépy + ...