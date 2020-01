Grève SNCF : TGV, Transilien, TER... les prévisions de trafic pour ce week-end du 4-5 janvier

Samedi sera la veille du mois anniversaire de la grève, débutée le 5 décembre à la SNCF. Alors que ce week-end de retours de vacances s'annonce chargé, la compagnie a dévoilé un plan de transports toujours perturbé. Dans le détail, il faudra compter en moyenne 7 TGV sur 10, 1 TER sur 2, 1 Transilien sur 5 et 1 Intercités sur 3 samedi et 2 TGV sur 3, 1 TER sur 2, 2 Intercités sur 5 et 1 Transilien sur 5 dimanche. « Plus de 5000 enfants voyageront ce week-end avec le service Junior et Cie », indique la SNCF dans son communiqué. Elle précise que lundi, le trafic des TGV sera de 3 trains sur 4 et devrait être normal sur plusieurs lignes. Les TGVAxe Est : 7 trains sur 10 le samedi, 2 sur 3 le dimancheAxe Atlantique : 3 trains sur 4 le samedi et 7 sur 10 le dimancheAxe Nord : 2 trains sur 3 samedi, tous les trains assurés dimancheAxe Sud-Est : 3 trains sur 4 samedi et 7 sur 10 dimancheIntersecteurs : 7 train sur 10 samedi, 3 sur 10 dimancheOuigo : 7 trains sur 10 samedi, 4 sur 5 dimancheLe trafic internationalEurostar : 9 trains sur 10 samedi, 7 sur 8 dimancheThalys : 4 trains sur 5.Lyria : 1 trains sur 2 samedu et 2 sur 5 dimancheTGV Inoui vers l'Italie : 2 trains sur 3 samedi et 3 sur 5 dimancheAlleo (vers l'Allemagne) : 1 train sur 2.RENFE-SNCF (vers l'Espagne) : 1 train sur 2.Le trafic IntercitésIntercités de jour : 2 train sur 5 samedi, 1 sur 2 dimancheIntercités de nuit : aucune circulation.Prévisions détaillées : + Paris - Clermont-Ferrand : 4 allers-retours samedi, 5 dimanche + Paris - Limoges - Toulouse : 4 allers-retours et 1 aller+ Bordeaux - Marseille : 2 allers-retours + Clermont-Ferrand - Neussargues : 1 aller-retour + Toulouse - Hendaye : 2 allers-retours+ Clermont-Ferrand - Lyon : 1 aller + Nantes - Bordeaux : aucune circulation + Nantes - Lyon : aucune circulationLes TER1 circulation sur 2 en moyennePour rappel, les échanges se font sans frais et sans surcoût. La SNCF indique que « si vous ne parvenez ...