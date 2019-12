Grève SNCF : TGV, Transilien, TER... les prévisions de trafic pour ce week-end du 28-29 décembre

Le taux de grévistes à la SNCF est en baisse (8,5 % ce vendredi, contre 9,6 % jeudi), mais la circulation des trains sera de nouveau perturbée ce week-end, en raison du mouvement social contre la réforme des retraites.Samedi 28 et dimanche 29 décembre, les conditions de circulation seront donc assez proches de celles de la veille, même si la circulation s'améliore sur certaines lignes. Dans le détail, il faudra compter en moyenne sur un Transilien sur cinq, sept Ouigo sur dix, trois circulations sur 10 sur les lignes de TER le samedi et quatre sur 10 le dimanche, six TGV sur dix en moyenne, un trafic international « perturbé » et un train sur trois sur les lignes Intercités.Retrouvez les prévisions détaillées ci-dessous. Les TGVAxe Est : un train sur deuxAxe Atlantique : six trains sur dix (sept sur dix le dimanche)Axe Nord : un train sur deux (six sur 10 le dimanche)Axe Sud-Est : sept trains sur dix (deux sur trois le dimanche)Intersecteurs : deux trains sur cinq (deux sur cinq le dimanche)Ouigo : sept trains sur dix (trois sur quatre le dimanche) Les IntercitésParis - Clermont-Ferrand : quatre allers-retoursParis - Brive : quatre allers-retours dont un aller-retour desservant ToulouseBordeaux - Marseille : un aller-retourClermont-Ferrand - Neussargues : un aller-retourClermont-Ferrand - Lyon : aucune circulation (un aller-retour le dimanche)Toulouse - Tarbes : un allerNantes - Lyon : aucune circulationNantes - Bordeaux : aucune circulationLIRE AUSSI > « Un inconnu m'a donné un billet de train », la belle histoire de Noël d'une voyageuse parisienneLes RERRER A : trois trains par heure sur la branche Cergy. L'interconnexion est assurée à Nanterre Préfecture entre 12h et 18h le samedi uniquement. Un train par heure en dehors de ces périodes non interconnectées.RER B : un train sur trois en moyenne. L'interconnexion est suspendue en Gare du Nord.RER C : deux trains par heure de 7h à 9h et de 16h à 19 h entre ...