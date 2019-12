Grève SNCF : TGV, Transilien, TER... les prévisions de trafic pour ce week-end

Toujours des trains qui manquent à l'appel. Plus de deux semaines après le début du mouvement de grève contre la réforme des retraites, le trafic SNCF s'améliore mais sera de nouveau « très perturbé » ce week-end.La SNCF, qui a dévoilé ses prévisions ce vendredi après-midi, fait état d'un trafic encore « fortement perturbé » samedi et dimanche. LIRE AUSSI > La RATP et la SNCF vont-elles rembourser les usagers, comme le demande Valérie Pécresse ? Il faudra compter en moyenne un TGV sur deux, trois TER sur dix, un Transilien et Intercités sur cinq. Les prévisions détaillées ci-dessous. TGVL'axe Nord sera le moins bien desservi ce samedi (30 %). C'est un peu mieux sur l'axe Atlantique (50 %), Est (60 % samedi, 40 % dimanche) et Sud-Est (66 %). Par ailleurs, 4 trains Ouigo sur cinq circuleront.La SNCF précise que tous les trains disponibles sur le site jusqu'au 26 décembre inclus « sont garantis de circuler ». TERLa SNCF table sur trois trains sur dix en moyenne. Les régions les « mieux » loties se situent la plupart dans la moitié nord du pays, de la Bretagne au Grand Est en passant par la Bourgogne-Franche Comté. Ce sera bien plus compliqué en Occitanie, dans la région PACA ou encore dans les Pays-de-la-Loire.La SNCF précise qu'un certain nombre de lignes longue distance sont d'ores et déjà complètes ces deux prochains jours. Ce sera le cas de Paris-Orléans-Tours, de Paris-Bourges, Paris-Mulhouse (limité à Troyes), Paris-Strasbourg (limité à Châlons), Paris-Auxerre ou encore Paris-Dijon-Lyon.La réservation en ligne devient également obligatoire pour les trains en direction de la Normandie.RERCela restera « extrêmement perturbé » ce samedi. Le RER B fonctionnera à hauteur d'un train sur trois. Sur le RER A, trois trains circuleront toutes les heures. Le RER C fonctionnera également au ralenti, et seulement aux heures de pointe.IntercitésUn train de jour sur quatre circulera en moyenne. ...