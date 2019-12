Grève SNCF : TGV, Transilien, TER... les prévisions de trafic pour ce vendredi 27 décembre

Léger mieux ce vendredi 27 décembre par rapport à jeudi. Pour le 23e jour de grève contre la réforme des retraites, le trafic des trains restera toutefois fortement ralenti sur le réseau SNCF, vendredi 27 décembre.Et pour cause : le taux de grévistes ne fléchit pas ou presque. Jeudi, 9,6 % des personnels de la SNCF avaient choisi de débrayer, contre 9,8 % mardi. Ce vendredi, les conditions de circulation seront donc assez proches de celles de la veille, même si la circulation s'améliore sur certaines lignes. Dans le détail, il faudra compter en moyenne sur un Transilien sur cinq, sept Ouigo sur dix, quatre circulations sur 10 sur les lignes de TER, six TGV sur dix en moyenne, un trafic international « perturbé » et un train sur trois sur les lignes Intercités.Retrouvez les prévisions détaillées ci-dessous. Les TGVAxe Est : un train sur deux.Axe Atlantique : trois trains sur cinq.Axe Nord : trois trains sur cinq.Axe Sud-Est : deux trains sur trois.Intersecteurs : un train sur deux.Ouigo : sept trains sur dix. Les IntercitésParis - Clermont-Ferrand : quatre allers-retours.Paris - Brive : cinq allers-retours dont un aller-retour desservant Toulouse.Bordeaux - Marseille : un aller-retour.Clermont-Ferrand - Neussargues : un aller-retour.Clermont-Ferrand - Lyon : un aller.Toulouse - Tarbes : un aller.Nantes - Lyon : un aller-retour.Nantes - Bordeaux : aucune circulation. LIRE AUSSI > « Un inconnu m'a donné un billet de train », la belle histoire de Noël d'une voyageuse parisienneLes RERRER A : un train sur deux en moyenne uniquement aux heures de pointe sur les branches Cergy et Poissy. L'interconnexion est assurée à Nanterre-Préfecture.RER B : un train sur trois en moyenne. L'interconnexion est suspendue en Gare du Nord.RER C : un train sur cinq en moyenne. Deux trains par heure en heures de pointe sur les branches Paris-Austerlitz - Dourdan, Paris-Austerlitz - Étampes et Paris-Austerlitz - Massy. Un train ...