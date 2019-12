Grève SNCF : TGV, Transilien, TER... les prévisions de trafic pour ce vendredi 20 décembre

Toujours des trains qui manquent à l'appel. Plus de deux semaines après le début du mouvement de grève contre la réforme des retraites, le trafic SNCF s'améliore mais sera de nouveau très perturbé ce vendredi.La SNCF, qui a dévoilé ses prévisions ce jeudi après-midi, fait état d'un trafic encore « fortement perturbé » ce vendredi. LIRE AUSSI > La RATP et la SNCF vont-elles rembourser les usagers, comme le demande Valérie Pécresse ?Côté Transilien, il faudra compter sur 1 train sur 4 en moyenne et 4 TER sur 10 en moyenne. La moitié des TGV roulera, tandis que la SNCF annonce 1 Intercités sur 4 en moyenne.Le trafic SNCF en Île-de-FranceRER A : 1 train sur 2 en moyenne uniquement aux heures de pointe sur les branches Cergy et Poissy. L'interconnexion est assurée à Nanterre-Préfecture.RER B : 1 train sur 3 en moyenne. L'interconnexion est suspendue en Gare du Nord.RER C : 1 train sur 3 sur l'ensemble des axes.RER D Nord : 3 trains par heure sur la branche Paris - Villiers-le-Bel et 2 trains par heure entre Paris-Nord et Orry-la-Ville uniquement en heures de pointe. Desserte complétée par des arrêts TER en gare de Creil et Chantilly.RER D Sud : 2 trains par heure en heures de pointe et 1 train par heure en journée sur les branches Paris-Gare-de-Lyon - Corbeil et Paris-Gare-de-Lyon - Melun. L'interconnexion est suspendue entre Gare du Nord et Gare de Lyon.RER E : 1 train sur 3 en moyenne sur les axes Haussmann - Chelles et Haussmann - Villiers - Tournan.Ligne H : 1 train sur 3 en moyenne et 4 allers-retours sur Montsoult - Luzarches. La liaison Creil - Persan - Valmondois - Pontoise est assurée en bus.Ligne J : 1 train sur 2 en moyenne sur l'ensemble des branches. Desserte complétée par des arrêts TER en gare de Mantes-la-Jolie.Ligne K : 1 train sur 2 ainsi que des relations en bus entre Crépy et Mitry. Desserte complétée par des arrêts TER en gare de Crépy et Dammartin.Ligne L : 1 train sur 2 ...