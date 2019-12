Grève SNCF : TGV, Transilien, TER... les prévisions de trafic pour ce mercredi 25 décembre

Peu de trains sous le sapin. Comme annoncé depuis maintenant plusieurs jours, les cheminots ont décidé de ne pas « faire trêve » pour Noël, alors que leur mouvement de contestation contre la réforme des retraites a débuté le 5 décembre dernier.Si depuis le début des vacances scolaires, commencées le week-end dernier, on compte tout de même moins de grévistes à la SNCF - leur nombre est passé sous la barre des 50 % chez les conducteurs de train lundi pour la première fois depuis le début de la mobilisation - voyager en train reste tout de même un exercice périlleux.Car les conditions de circulation de trafic ce 25 décembre sont annoncées comme étant une nouvelle fois « très perturbées » par l'entreprise ferroviaire dans ses prévisions dévoilées ce mardi après-midi. LIRE AUSSI > Grèves : déjà un manque à gagner de 400 millions d'euros pour la SNCF, selon FarandouAinsi, il faudra compter en moyenne sur un Transilien sur six, trois circulations sur 10 sur les lignes de TER, un TGV sur trois en moyenne, un trafic International « perturbé » et des lignes Intercités « très » perturbées.Les prévisions détaillées ci-dessous.Les TGVAxe Est : un train sur troisAxe Atlantique : un train sur deuxAxe Nord : un train sur cinqAxe Sud-Est : deux trains sur cinqIntersecteurs : un train sur cinqOuigo : trois trains sur 10Dans certaines grandes gares parisiennes, il n'y aura aucune circulation avant le début d'après-midi.Gare de Paris-Montparnasse : 1er départ à 12h44 et 1re arrivée à 13h08Gare de Paris-Est : 1er départ à 15h20 et 1re arrivée à 15h01Gare de Paris-Nord : 1er départ à 16h46 et 1re arrivée à 16h14Les IntercitésParis - Clermont-Ferrand : aucune circulationParis - Brive : un aller-retour (1 départ de Paris-Austerlitz à 16h40 et 1 départ de Brive à 15h48)Bordeaux - Marseille : aucune circulationNantes - Lyon : aucune circulation.Nantes - Bordeaux : aucune circulationClermont-Ferrand - Béziers : ...