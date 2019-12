Grève SNCF : TGV, Transilien, TER... les prévisions de trafic pour ce mercredi 18 décembre

Au lendemain de la troisième journée de manifestation contre la réforme des retraites, et alors que la SNCF vient d'annoncer son dispositif pour les départs des vacances de Noël, le trafic des trains sera encore une nouvelle fois « très perturbé » ce mercredi 18 décembre. Une habitude depuis maintenant près de jours et le début de la mobilisation.La SNCF, qui a dévoilé ses prévisions de trafic mardi après-midi, fait ainsi état d'un TGV sur trois, d'un Transilien sur quatre et de quatre circulations de TER sur dix, essentiellement assurées par bus. Du côté des Intercités, la compagnie ferroviaire prévoit un train sur six et un « trafic perturbé » à l'international.Trafic en Ile-de-FranceRER A : un train sur deux, uniquement en heures de pointe de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30 sur les branches Cergy et Poissy. L'interconnexion est assurée à Nanterre-Préfecture.RER B : un train sur trois. Interconnexion interrompue à Gare du Nord.RER C : quatre trains par heure entre Paris-Austerlitz et Brétigny en heures de pointe et un train par heure en heures creuses. Quatre trains par heure entre Invalides et Ermont uniquement en heure de pointe. Deux trains par heure sur les branches Paris-Austerlitz - Massy et Paris-Austerlitz - Juvisy, uniquement en heures de pointe. Les autres branches ne sont pas desservies.RER D :- Nord : trois trains par heure sur la branche Paris-Villiers-le-Bel et deux trains par heure entre Paris-Nord et Orry-la-Ville uniquement en heure de pointe. Desserte complétée par des arrêts TER en gare de Creil et Chantilly-Gouvieux.- Sud : deux trains par heure en heures de pointe et un train par heure en journée sur les branches Paris Gare de Lyon - Corbeil et Paris Gare de Lyon - Melun. L'interconnexion est suspendue entre Gare du Nord et Gare de Lyon.RER E : un train sur trois en moyenne sur les axes Haussmann-Chelles-Gournay et Haussmann-Villiers-Tournan.Ligne H : un train sur trois en moyenne et quatre ...