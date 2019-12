Grève SNCF : TGV, Transilien, TER... les prévisions de trafic pour ce mardi 24 décembre

Un Noël sans train, ou presque. Voilà ce qui attend les voyageurs dans les prochaines heures. Une situation très rare dans l'historique des grèves la SNCF, mais face à laquelle l'entreprise ferroviaire semble avoir bien réagi et préparer ses clients, puisqu'il n'y a pas eu la pagaille redoutée le week-end dernier, synonyme de départ en vacances scolaires.Il n'empêche, la situation reste compliquée pour ceux qui voulaient rejoindre leurs proches pour les fêtes, car l'appel à « faire trêve » lancé samedi aux grévistes par Emmanuel Macron n'a pas été entendu. Conséquence, en ce mardi 24 décembre, le trafic SNCF sera de nouveau impacté par le mouvement de grève lancé au début du mois contre la réforme des retraites. LIRE AUSSI > SNCF : comment les grévistes peuvent-ils tenir ?L'entreprise, qui a dévoilé ses prévisions ce lundi après-midi, fait ainsi état d'un trafic « fortement perturbé » sur l'ensemble du réseau en cette veille de Noël. Il faudra ainsi compter en moyenne sur deux TGV sur cinq quatre TER sur dix, un Transilien et Intercités sur cinq.Les prévisions détaillées ci-dessous.TGVAxe Est : deux trains sur cinqAxe Atlantique : deux trains sur cinqAxe Nord : deux trains sur cinqAxe Sud-Est : deux trains sur cinqIntersecteurs : un train sur quatreOuigo : deux trains sur cinq IntercitésParis - Clermont-Ferrand : deux allers-retours.Paris - Brive : trois allers-retours dont un aller-retour desservant Toulouse.Bordeaux - Marseille : un aller-retour.Nantes - Lyon : aucune circulation.Nantes - Bordeaux : aucune circulation.Clermont-Ferrand - Béziers : un aller-retour.Clermont-Ferrand - Lyon : un aller.Toulouse - Hendaye : aucune circulation.RERRER A : 1 train sur 2 en moyenne uniquement aux heures de pointe sur les branches Cergy et Poissy. L'interconnexion est assurée à Nanterre-Préfecture. Dernier départ de Nanterre pour Poissy à 19h52. Dernier départ de Nanterre pour Cergy à 19h56.RER B : ...