Grève SNCF : TGV, Transilien, TER... les prévisions de trafic pour ce mardi 17 décembre

Presque quinze jours après le début du mouvement et à l'approche des vacances de Noël, le trafic des trains sera, sans trop de surprise, « très perturbé » en ce mardi 17 décembre. Une habitude depuis le 5 décembre dernier, d'autant qu'il s'agira de la troisième journée de manifestation nationale à l'appel des syndicats depuis le début du mouvement de grogne contre la réforme des retraites.La SNCF, qui a dévoilé ses prévisions de trafic lundi après-midi, fait ainsi état d'un TGV sur quatre, d'un Transilien sur 5 et trois circulations de TER sur dix, essentiellement assurées par bus. Du côté des Intercités, la compagnie ferroviaire prévoit 5 % des circulations et à l'international, elle évoque un «trafic perturbé », sans plus de détail... Dans les gares d'Ile-de-France, sa direction régionale a dores et déjà fait part de ses craintes quant à la sécurité des voyageurs qui devraient être très nombreux malgré un nombre de très en circulation très réduit. La SNCF recommande ainsi aux clients de Transilien et TER « de ne pas venir en gare et d'utiliser d'autres moyens de transport, notamment le covoiturage ».Trafic en Ile-de-France RER A : un train sur deux, uniquement en heures de pointe de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30 sur les branches Cergy et Poissy. L'interconnexion est assurée à Nanterre-Préfecture.RER B : un train sur trois. Interconnexion interrompue à Gare du Nord.RER C : quatre trains par heure entre Paris-Austerlitz et Brétigny en heures de pointe et un train par heure en heures creuses. Deux trains par heure sur les branches Paris-Austerlitz - Massy et Paris-Austerlitz - Juvisy, uniquement en heures de pointe. Les autres branches ne sont pas desservies.RER D : Nord : trois trains par heure sur la branche Paris-Villiers-le-Bel et deux trains par heure entre Paris-Nord et Orry-la-Ville uniquement en heure de pointe. Desserte complétée par des arrêts TER en gare de Creil et ...