Grève SNCF : TGV, Transilien, TER... les prévisions de trafic pour ce lundi

Quel sera l'état du trafic à la SNCF ce lundi ? Après un week-end de chassé-croisé de Noël difficile, l'entreprise ferroviaire a dévoilé ce dimanche après-midi ses prévisions pour lundi.Dans le détail, il faudra compter en moyenne sur un Transilien sur quatre, un train Ouigo sur deux, quatre circulations sur 10 sur les lignes de TER - beaucoup étant assurées par des bus de substitution -, un TGV sur deux en moyenne, un trafic international « perturbé » et un train sur quatre sur les lignes Intercités. > Le détail des prévisionsLes TGVAxe Est : un train sur deux.Axe Atlantique : un train sur deux.Axe Nord : trois trains sur cinq.Axe Sud-Est : un train sur deux.Intersecteurs : trois trains sur dix.Ouigo : un train sur deux. Le trafic internationalEurostar : huit trains sur dix.Thalys : deux trains sur trois.Lyria : un train sur trois.TGV Inoui vers l'Italie : un train sur trois.Alleo (vers l'Allemagne) : un train sur deux.RENFE-SNCF (vers l'Espagne) : un train sur deux. Le trafic IntercitésIntercités de jour : un train sur quatre.Intercités de nuit : aucune circulation. Les TERQuatre circulations sur dix en moyenne, la plupart étant assurées par bus. Pour rappel, les échanges se font sans frais et sans surcoût. La SNCF indique que « si vous ne parvenez pas à échanger votre billet, achetez un nouveau billet et demandez son remboursement ultérieurement ».Par ailleurs, après 25 jours d'un conflit sur les retraites qui s'enlise, le ton se durcit entre la CGT et l'exécutif, et les regards se tournent vers le discours de vœux d'Emmanuel Macron mardi 31, les grévistes comme l'opposition attendant une initiative du chef de l'Etat. Aucune négociation n'est prévue avant le 7 janvier. LIRE AUSSI > Philippe Martinez avec des grévistes : « La mobilisation va repartir de plus belle » Les TransilienLigne H : un train sur trois en moyenne.Ligne J : un train sur trois en moyenne sur toutes les ...