Grève SNCF : TGV, Transilien, TER... les prévisions de trafic pour ce lundi 23 décembre

C'est toujours compliqué sur les rails. Au 18 e jour de mobilisation contre la réforme des retraites, le trafic SNCF sera de nouveau impacté par le mouvement de grève ce lundi 23 décembre. L'appel à « faire trêve » lancé par Emmanuel Macron samedi n'a visiblement donc pas été entendu.La SNCF, qui a dévoilé ses prévisions ce dimanche après-midi, fait état d'un trafic « fortement perturbé » sur l'ensemble du réseau. Ce devrait toutefois être moins la cohue que ces dernières semaines, puisque les vacances scolaires de Noël ont débuté vendredi dernier et que le week-end de grands départs est passé. Reste qu'il ne sera pas toujours évident de voyager... LIRE AUSSI > Grève SNCF : échange ou remboursement des billets, mode d'emploiIl faudra ainsi compter en moyenne deux TGV sur cinq, quatre TER sur dix, un Transilien et Intercités sur cinq. Les prévisions détaillées ci-dessous.TGVAxe Est : un train sur deux.Axe Atlantique : un train sur deux.Axe Nord : deux train sur cinq.Axe Sud-Est : un train sur deux.Intersecteurs : un train sur cinq.Ouigo : un train sur deux.IntercitésParis - Clermont-Ferrand : deux allers-retours.Paris - Brive : trois allers-retours dont un aller-retour desservant Toulouse.Bordeaux - Marseille : un aller-retour.Nantes - Lyon : un aller-retour.Nantes - Bordeaux : aucune circulation.Clermont-Ferrand - Béziers : un aller-retour.Clermont-Ferrand - Lyon : un aller.Toulouse - Tarbes : un aller-retour.RERRER A : 1 train sur 2 en moyenne uniquement aux heures de pointe sur les branches Cergy et Poissy. L'interconnexion est assurée à Nanterre-Préfecture.RER B : un train sur trois. Interconnexion interrompue à Gare du Nord.RER C : un train sur cinq en moyenne. Deux trains par heure en heures de pointe sur les branches Paris-Austerlitz - Dourdan, Paris- Austerlitz - Étampes et Paris Austerlitz - Massy. 1 train par heure entre Paris-Austerlitz et Juvisy en heures creuses.RER D : Nord : trois ...