Grève SNCF : TGV, Transilien, TER... les prévisions de trafic pour ce jeudi 26 décembre

Pas d'amélioration en vue. Comme c'est le cas depuis le 5 décembre dernier et le début du mouvement de contestation contre la réforme des retraites, pouvoir circuler en train demeure un exercice incertain.Car même si depuis le début des vacances scolaires, commencées le week-end dernier, on compte tout de même moins de grévistes à la SNCF - leur nombre est même passé sous la barre des 50 % chez les conducteurs de train lundi pour la première fois depuis le début de la mobilisation - beaucoup de voyageurs vont rester au quai et devoir trouver un plan B pour leurs déplacements.Ainsi, pour ce jeudi 26 décembre, les conditions de trafic restent encore une fois « très perturbées », comme l'a annoncé l'entreprise ferroviaire dans ses prévisions dévoilées ce mercredi après-midi. LIRE AUSSI > Malgré les grèves, ils racontent leur système D pour fêter NoëlDans le détail, il faudra compter en moyenne sur un Transilien sur cinq, quatre circulations sur 10 sur les lignes de TER, un TGV sur deux en moyenne, un trafic International « perturbé » et un train sur quatre sur les lignes Intercités.Les prévisions détaillées ci-dessous.Les TGVAxe Est : deux trains sur troisAxe Atlantique : un train sur deuxAxe Nord : deux trains sur cinqAxe Sud-Est : un train sur deuxIntersecteurs : un train sur quatreOuigo : trois trains sur cinqLes IntercitésParis - Clermont-Ferrand : 3 allers-retoursParis - Brive : 3 allers-retours dont 1 aller-retour desservant ToulouseBordeaux - Marseille : 1 aller-retourClermont-Ferrand - Neussargues : 1 aller-retourClermont-Ferrand - Lyon : 1 allerToulouse - Tarbes : 1 allerNantes - Lyon : aucune circulationNantes - Bordeaux : aucune circulationLes RERRER A : un train sur deux en moyenne uniquement aux heures de pointe sur les branches Cergy et Poissy. L'interconnexion est assurée à Nanterre-Préfecture.RER B : un train sur trois en moyenne. L'interconnexion est suspendue en Gare du ...