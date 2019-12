Grève SNCF : TGV, Transilien, TER... les prévisions de trafic pour ce jeudi 19 décembre

Deux semaines exactement après le début du conflit contre la réforme des retraites, le trafic SNCF sera de nouveau très perturbé ce jeudi.La SNCF, qui a dévoilé ses prévisions de trafic mercredi après-midi, fait ainsi état d'un trafic encore très perturbé.Le trafic SNCF en Île-de-FranceRER A : 1 train sur 2 en moyenne uniquement aux heures de pointe sur les branches Cergy et Poissy. L'interconnexion est assurée à Nanterre-Préfecture.RER B : un train sur trois. Interconnexion interrompue à Gare du Nord.RER C : 1 train sur 3 sur l'ensemble des axes.RER D : - Nord : 3 trains par heure sur la branche Paris - Villiers-le-Bel et 2 trains par heure entre Paris-Nord et Orry-la-Ville uniquement en pointe. Desserte complétée par des arrêts TER en gare de Creil et Chantilly-Gouvieux.- Sud : 2 trains par heure en heures de pointe et 1 train par heure en journée sur les branches Paris Gare de Lyon - Corbeil et Paris Gare de Lyon - Melun. L'interconnexion est suspendue entre Gare du Nord et Gare de Lyon.RER E : un train sur trois en moyenne sur les axes Haussmann-Chelles-Gournay et Haussmann-Villiers-Tournan.Ligne H : un train sur trois en moyenne et quatre allers retours sur Montsoult Luzarches. La liaison Creil-Persan-Valmondois-Pontoise est assurée en bus.Ligne J : 1 train sur 2 en moyenne sur l'ensemble des branches ; desserte complétée par des arrêtsLigne K : trois allers retours Paris-Crépy, complétés avec des relations en bus entre Crépy et Mitry. Desserte complétée par des arrêts TER en gare de Crépy et Dammartin.Ligne L : un train sur deux sur les branches Paris Saint-Lazare-Versailles et Paris Saint-Lazare -Saint-Nom-La-Brétèche. 1 train sur 3 sur la branche Paris Saint-Lazare - Cergy.Ligne N : trains sur 5 sur l'ensemble des axes. Desserte complétée par des arrêts TER sur les gares de Rambouillet, Versailles-Chantiers et Dreux.Ligne P : 1 train sur 3 en moyenne sur l'axe Paris-Est - Meaux. Les branches ...