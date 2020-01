Grève SNCF : TGV, TER, Transilien, RER... les prévisions de trafic pour ce week-end

Grève contre la réforme des retraites : jours 45 et 46. Alors que la mobilisation à la SNCF est de moins en moins importante - 4,6 % des agents se sont déclarés grévistes vendredi, dont 19 % des conducteurs -, le trafic va s'améliorer pour ce week-end. Le trafic sera même quasi normal samedi et dimanche à en croire la SNCF. LIRE AUSSI > Retraites : le siège de la CFDT envahi, des salariés ont été « agressés », dénonce Laurent BergerTGV, TER, Transilien, RER ou Intercités, retrouvez ci-dessous toutes les prévisions de circulation pour ce week-end.POUR SAMEDILes TGV : trafic quasi normalAxe Est : trafic normal.Axe Atlantique : trafic normal.Axe Nord : trafic normal.Axe Sud-Est : trafic quasi normal.Intersecteurs : 3 trains sur 4.Ouigo : trafic normalLe trafic international : très peu perturbéEurostar : trafic normal.Thalys : trafic normal.Lyria : 3 trains sur 4.TGV Inoui vers l'Italie : trafic normal.Alleo (vers l'Allemagne) : trafic quasi normal.RENFE-SNCF (vers l'Espagne) : 3 trains sur 4.Le trafic Intercités : 3 trains sur 5Intercités de jour : 2 trains sur 3.Intercités de nuit : aucune circulation.Prévisions détaillées :Paris - Clermont-Ferrand : 5 allers-retours.Paris - Limoges - Toulouse : 3 allers-retours vers Toulouse et 4 allers-retours vers Brive-la-Gaillarde.Bordeaux - Marseille : 4 allers-retours.Clermont-Ferrand - Neussargues : 1 aller-retour.Toulouse - Tarbes : 3 allers-retours et 1 aller.Nantes - Bordeaux : aucune circulation.Nantes - Tours - Lyon : 2 allers-retours.Les TER : 9 circulations sur 10 en moyenneAuvergne-Rhône-Alpes : 9 circulations sur 10, dont une en bus.Bourgogne Franche Comté : 9 circulations sur 10Bretagne : trafic normal.Centre Val-de-Loire : 8 circulations sur 10.Grand Est : 9 circulations sur 10.Hauts-de-France : trafic normal.Normandie : 9 circulations sur 10.Nouvelle Aquitaine : 5 circulations sur 10, dont une en bus.Occitanie : 5 circulations sur 10, dont une en bus.Pays ...