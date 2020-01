Grève SNCF : TGV, TER, Transilien, RER... les prévisions de trafic pour ce samedi 11 janvier

Deux jours après des manifestations, partout en France, contre la réforme des retraites, le trafic sera toujours perturbé ce samedi 11 janvier, pour la 38e journée de mobilisation à la SNCF. Il sera cependant bien meilleur qu'aux prémices de la grève : 80 % des TGV circuleront jusqu'au dimanche 12 janvier, annonce l'entreprise ferroviaire. LIRE AUSSI > Retraites : l'intersyndicale appelle à de nouvelles actions les 14, 15 et 16 janvierLa SNCF précise que tous les TGV Inoui et Ouigo disponibles à la vente jusqu'au jeudi 16 janvier inclus sont garantis et visibles sur l'Assistant SNCF, sur Oui.sncf et les autres canaux de vente.Les voyageurs possédant un billet de train TGV Inoui, Ouigo ou Intercités peuvent effectuer avant le départ une demande d'échange ou de remboursement, sans frais ni surcoût, y compris s'ils possèdent des billets qui étaient non échangeables et non remboursables.TGV, TER, Transilien, Intercités, RER, lignes internationales... Découvrez ci-dessous toutes les prévisions de trafic pour la journée de samedi. Les TGV : 4 trains sur 5 en moyenneAxe Est : 7 trains sur 10.Axe Atlantique : 9 trains sur 10.Axe Nord : trafic normal.Axe Sud-Est : 4 trains sur 5.Intersecteurs : 3 trains sur 4.Ouigo : 4 trains sur 5. Le trafic international : peu perturbéEurostar : 9 trains sur 10.Thalys : 9 trains sur 10.Lyria : 1 train sur 2.TGV Inoui vers l'Italie : 2 trains sur 3.Alleo (vers l'Allemagne) : 2 train sur 3.RENFE-SNCF (vers l'Espagne) : 1 train sur 2. LIRE AUSSI > Grève SNCF : les abonnés auront 50 % de réduction en févrierLe trafic Intercités : 2 trains sur 5Intercités de jour : 1 train sur 2.Intercités de nuit : aucune circulation.Prévisions détaillées :Paris - Clermont-Ferrand : 4 allers-retours.Paris - Limoges - Toulouse : 2 allers-retours vers Toulouse, 2 allers-retours et 1 aller vers Brive-la-Gaillarde.Bordeaux - Marseille : 3 allers-retours.Clermont-Ferrand - Neussargues : 1 ...