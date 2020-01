Grève SNCF : TGV, TER, Transilien, RER... les prévisions de trafic pour ce mercredi 15 janvier

Du mieux, mais toujours pas de retour à la normale à la SNCF, alors que ce mercredi marque le 42e jour de mobilisation contre la réforme des retraites. La SNCF annonce que 8 TER sur 10 circuleront, soit 25 % de plus que la semaine passée.Autre nouveauté : la continuité de la ligne B est rétablie avec la RATP, ce qui permet une traversée de Paris sans interruption. Le trafic des TGV sur les axes Est, Atlantique, Nord et les Ouigo n'est désormais presque plus touché par la grève : 9 sur 10 circuleront. LIRE AUSSI > Grève SNCF : les abonnés auront 50 % de réduction en févrierIl faut dire que le taux de grévistes a atteint lundi son plus bas niveau depuis le début du mouvement au sein de l'entreprise ferroviaire. Ce mardi, 6 % des agents étaient en grève. Parmi eux, près de 25 % des conducteurs. TGV, Intercités, Transilien ou TER, découvrez ci-dessous toutes les prévisions de trafic pour ce mercredi. Les TGV : 8 trains sur 10 en moyenneAxe Est : trafic quasi normal.Axe Atlantique : 9 trains sur 10.Axe Nord : trafic normal.Axe Sud-Est : 3 trains sur 5.Intersecteurs : 6 trains sur 10.Ouigo : trafic quasi normal. Le trafic international : trafic très peu perturbéEurostar : trafic normal.Thalys : trafic quasi normal.Lyria : 7 trains sur 10.TGV Inoui vers l'Italie : 2 trains sur 3.Alleo (vers l'Allemagne) : 4 trains sur 5.RENFE-SNCF (vers l'Espagne) : 1 train sur 2. LIRE AUSSI > Réforme des retraites : « Cette grève est devenue politique », déplore l'Unsa-TransportsLe trafic Intercités : 1 train sur 2Intercités de jour : 1 train sur 2.Intercités de nuit : aucune circulation.Prévisions détaillées :Paris - Clermont-Ferrand : 5 allers-retours.Paris - Limoges - Toulouse : 6 allers-retours.Bordeaux - Marseille : 3 allers-retours.Clermont-Ferrand - Neussargues : 1 aller-retour.Nantes - Bordeaux : aucune circulation.Nantes - Tours - Lyon : 2 allers-retours.Toulouse - Hendaye : 3 allers-retours. Les TER : 8 ...