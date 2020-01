Grève SNCF : TGV, TER, Transilien, RER... les prévisions de trafic pour ce mardi 14 janvier

Ce mardi marquera une 41e journée de mobilisation contre la réforme des retraites à la SNCF. Cependant, le trafic s'améliore sur les rails en même temps que le taux de grévistes faiblit. Ainsi, lundi, l'entreprise ferroviaire ne faisait plus part que de 4,3 % de grévistes, le taux le plus bas depuis le début du mouvement, tandis que 22,5 % des conducteurs et 11,9 % des contrôleurs avaient cessé le travail. LIRE AUSSI > Retraites : Édouard Philippe estime qu'« il faut savoir terminer une grève et on n'en est pas loin »La circulation des trains sera néanmoins toujours encore un peu perturbée. TGV, TER, Intercités ou RER, retrouvez ci-dessous toutes les prévisions de trafic sur le réseau ferré. Les TGV : 8 trains sur 10 en moyenneAxe Est : trafic quasi normal.Axe Atlantique : trafic quasi normal.Axe Nord : trafic quasi normal.Axe Sud-Est : 8 trains sur 10.Intersecteurs : 6 trains sur 10.Ouigo : trafic quasi normal. Le trafic international : trafic très peu perturbéEurostar : trafic normalThalys : trafic quasi normal.Lyria : 2 trains sur 3.TGV Inoui vers l'Italie : 7 trains sur 10.Alleo (vers l'Allemagne) : trafic quasi normal.RENFE-SNCF (vers l'Espagne) : 1 train sur 2. LIRE AUSSI > Grève : vers une pénurie de billets dans les distributeurs automatiques ?Le trafic Intercités : 1 train sur 2Intercités de jour : 1 train sur 2.Intercités de nuit : aucune circulation.Prévisions détaillées :Paris - Clermont-Ferrand : 5 allers-retours.Paris - Limoges - Toulouse : 5 allers-retours et 1 aller.Bordeaux - Marseille : 2 allers-retours.Clermont-Ferrand - Neussargues : 1 aller-retour.Nantes - Bordeaux : aucune circulation.Nantes - Tours - Lyon : 1 aller-retour.Toulouse - Tarbes : 1 aller-retour et 1 aller. Les TER : 3 circulations sur 4Pour rappel, les échanges se font sans frais et sans surcoût. La SNCF indique que « si vous ne parvenez pas à échanger votre billet, achetez un nouveau billet et demandez ...