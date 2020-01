Grève SNCF : TGV, TER, Transilien, RER... les prévisions de trafic pour ce jeudi 16 janvier

Le retour à la normale n'est pas encore pour tout de suite, mais on s'en approche à la SNCF. Ce jeudi, 43e jour de mobilisation contre la réforme des retraites, la compagnie annonce que 8 TGV et TER sur 10 circuleront. Elle souligne une «nouvelle amélioration du trafic ». LIRE AUSSI > Grève SNCF : les abonnés auront 50 % de réduction en févrierDécouvrez ci-dessous toutes les prévisions de trafic pour ce mercredi. Les TGV : 8 trains sur 10 en moyenne Axe Est : trafic quasi normal. Axe Atlantique : trafic quasi normal.Axe Nord : trafic normal. Axe Sud-Est : 8 trains sur 10. Intersecteurs : 6 trains sur 10. Ouigo : trafic normal. Le trafic international : trafic très peu perturbé Eurostar : trafic normal. Thalys : trafic quasi normal. Lyria : 7 trains sur 10. TGV Inoui vers l'Italie : 2 trains sur 3. Alleo (vers l'Allemagne) : trafic quasi normal.RENFE-SNCF (vers l'Espagne) : 1 train sur 2. LIRE AUSSI > Réforme des retraites : « Cette grève est devenue politique », déplore l'Unsa-TransportsLe trafic Intercités : 1 train sur 2 Intercités de jour : 3 trains sur 5. Intercités de nuit : aucune circulation. Prévisions détaillées : Paris - Clermont-Ferrand : 5 allers-retours. Paris - Limoges - Toulouse : 2 allers-retours vers Toulouse et 3 allers-retours et 1 aller vers Brive-la-Gaillarde.Bordeaux - Marseille : 3 allers-retours. Clermont-Ferrand - Neussargues : 1 aller-retour. Nantes - Bordeaux : aucune circulation. Nantes - Tours - Lyon : 2 allers-retours. Toulouse - Hendaye : 3 allers-retours. Les TER : 8 circulations sur 10 Pour rappel, les échanges se font sans frais et sans surcoût. La SNCF indique que « si vous ne parvenez pas à échanger votre billet, achetez un nouveau billet et demandez son remboursement ultérieurement ». LIRE AUSSI > Gare du Nord 2024 : l'association des usagers pointe du doigt le « flou » du projet d'extensionLes Transilien : 7 sur trains sur 10 Ligne H : 2 trains sur 3 ...