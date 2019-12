Grève SNCF : TGV, TER, Intercités... les prévisions pour ce vendredi 13 décembre

La présentation détaillée du projet de réforme des retraites par Edouard Philippe, mercredi, a nourri de nouveaux mécontentements. Les syndicats, fortement mobilisés depuis une semaine, ne baissent pas la garde et appellent à une nouvelle manifestation le 17 décembre. Sans surprise ce vendredi, le trafic des TGV, RER ou encore des trains Intercités sera de nouveau fortement perturbé.Un TGV sur 4 circulera, même chose pour les TER et les Transilien, et côté Intercités quatre circulations sur dix en moyenne seront assurées principalement par bus.Voici les prévisions détaillées. TGVAxe Est : 1 train sur 4Axe Atlantique : 1 train sur 3Axe Nord : 3 trains sur 10Axe Sud-Est : 1 train sur 4Ouigo : 1 train sur 4Intersecteurs : 1 train sur 10InternationalEurostar : 3 trains sur 4Thalys : 2 trains sur 3Lyria (Liaison France - Suisse) : 1 train sur 6 (2 allers Paris - Bâle et 2 retours Zurich - Bâle - Paris, 1 aller-retour Paris - Genève)SVI (liaison France-Italie) : aucune circulationAlleo (liaison France-Allemagne) : 3 trains sur 10Ellipsos (liaison France-Espagne) : aucune circulationIntercités1 train sur 4 en moyenne. Trains de nuit : pas de circulation. Trains de jour : 1 train sur 4. RERRER A : 1 train sur 2 en moyenne uniquement aux heures de pointe sur les branches Cergy et Poissy. L'interconnexion est assurée à Nanterre-Préfecture.RER B : 1 train sur 3 en moyenne. L'interconnexion est suspendue en gare du Nord.RER C : 4 trains par heure entre Paris-Austerlitz et Brétigny, Invalides et Ermont et 2 trains par heure sur les branches Paris-Austerlitz - Massy et Paris-Austerlitz - Juvisy, uniquement en heures de pointe. Les autres branches ne sont pas desservies.RER D. Nord : 3 trains par heure sur la branche Paris - Villiers-le-Bel et 2 trains par heure entre Paris-Nord et Orry-La-Ville uniquement en heures de pointe. Desserte complétée par des arrêts TER en gares de Creil et Chantilly.Sud : 2 trains par heure en heures de ...