Grève SNCF : TGV, TER, Intercités... les prévisions pour ce dimanche 15 décembre

Le trafic SNCF sera une nouvelle fois « très perturbé » dimanche, pour la fin de ce deuxième week-end de grève. Quels trains vont circuler en Île-de-France et dans le reste du pays ? Découvrez les prévisions complètes de la SNCF.TGV : 1 train sur 4 en moyenneAxe Est : 2 trains sur 5Axe Atlantique : 1 train sur 3Axe Nord : 2 trains sur 5Axe Sud-Est : 3 trains sur 10Intersecteurs : 1 train sur 10Ouigo : 1 train sur 4 / International : trafic perturbéEurostar : 9 trains sur 10Thalys : 2 trains sur 3Lyria (Liaison France - Suisse) : 1 train sur 6SVI (liaison France-Italie) : aucune circulationAlleo (liaison France-Allemagne) : 3 trains sur 10Ellipsos (liaison France-Espagne) : aucune circulationIntercités : 1 train sur 10 en moyenneTrains Intercités de nuit : pas de circulationTrains Intercités de jour : 1 train sur 10 RERRER A : 3 trains par heure entre 12 heures et 18 heures sur la branche Cergy. L'interconnexion est assurée à Nanterre-Préfecture.RER B :- Nord : 1 train sur 3 en journée. Pas de train à partir de 22 heures. L'interconnexion est suspendue à Gare du Nord.RER C : 2 trains par heure de 7 heures à 9 heures et de 16 heures à 19 heures et 1 train par heure entre 9 heures et 16 heures de Paris-Austerlitz à Brétigny. Les autres branches ne seront pas desservies.RER D :- Nord : circule de 11 heures à 20 heures avec un train par heure sur la branche Paris-Villiers-le-Bel et un train toutes les deux heures sur l'axe Paris-Nord/Orry-la-Ville.- Sud : circule de 12 heures à 20 heures 1 train par heure sur la branche Paris Gare de Lyon-Corbeil et Paris-Gare-de-Lyon - Melun. L'interconnexion est suspendue entre Gare du Nord et Gare de Lyon.RER E : 2 trains par heure sur les branches Haussmann-Chelles et Haussmann-Tournan. Un train par heure sur l'axe Haussmann Villiers sur Marne.Transilien : 1 train sur 4 en moyenneLigne H : 1 train sur 4 en moyenne. La liaison Creil-Pontoise est assurée en bus. Aucune circulation entre ...