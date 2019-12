Grève SNCF : TGV, TER, Intercités... les prévisions de trafic pour ce lundi 16 décembre

Plus de 10 jours après le début du mouvement de grève dans les transports, le trafic des trains devrait être « très perturbé » en ce lundi 16 décembre.La SNCF, qui a dévoilé ses prévisions dimanche après-midi, fait état d'une circulation « toujours fortement perturbée sur l'ensemble du réseau ». LIRE AUSSI > Les prévisions de la RATP pour ce lundi Quatre circulations sur 10 en moyenne seront assurées sur les lignes de TER, en partie par des bus de remplacement. Un TGV sur trois circulera environ, de même qu'un Intercités sur six. La SNCF prévoit par ailleurs un trafic « perturbé » sur le réseau International. Il devrait y avoir un Transilien sur quatre en moyenne, ainsi qu'un RER sur quatre.Les TER : quatre circulations sur 10Auvergne Rhône-Alpes : Six circulations sur 10, dont quatre en bus.Bourgogne Franche Comté : trois circulations sur 10, dont une en bus.Bretagne : quatre circulations sur 10, dont une en bus.Centre-Val-de-Loire : trois circulations sur 10, dont une en busGrand Est : trois circulations sur 10, dont une en bus.Hauts-de-France : trois circulations sur 10.Normandie : trois circulations sur 10, dont une en bus.Nouvelle Aquitaine : quatre circulations sur 10, dont deux en bus.Occitanie : quatre circulations sur 10, dont deux en bus.Pays de la Loire : quatre circulations sur 10, dont une en bus.PACA : trois circulations sur 10, dont une en bus.Le détail des circulations est disponible sur les sites TER de chaque région.Les TGV : un train sur trois en moyenneAxe Est : un train sur trois.Axe Atlantique : un train sur trois.Axe Nord : un train sur trois.Axe Sud-Est : un train sur trois.Intersecteurs : un train sur six.Ouigo : un train sur trois.Les Intercités : un train sur six en moyenne le jour, aucun la nuitParis - Clermont-Ferrand : deux allers-retours.Paris - Limoges - Toulouse : deux allers-retours.Bordeaux - Marseille : un aller-retour.Nantes - Lyon : aucune circulation.Clermont-Ferrand - Béziers : ...