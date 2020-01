Grève SNCF : TGV, RER, Transilien, TER... les prévisions de trafic pour ce vendredi 10 janvier

Après une journée de jeudi marquée par une manifestation nationale contre la réforme des retraites, et un trafic dégradé à la SNCF, ce vendredi connaîtra une nette amélioration sur les rails. L'entreprise ferroviaire annonce également que 80 % des TGV Inoui et Ouigo circuleront jusqu'au dimanche 12 janvier. LIRE AUSSI > Retraites : ce que l'âge pivot va changer pour vousLa circulation des trains sera cependant toujours perturbée en cette fin de semaine. Retrouvez ci-dessous toutes les prévisions de trafic TGV, TER, Transilien, RER, international et Intercités. Les TGV : 4 trains sur 5 en moyenneAxe Est : 2 trains sur 3.Axe Atlantique : 9 trains sur 10.Axe Nord : trafic quasi normal.Axe Sud-Est : 3 trains sur 4.Intersecteurs : 2 trains sur 3.Ouigo : 7 trains sur 8. Le trafic international : perturbéEurostar : 9 trains sur 10.Thalys : 4 trains sur 5.Lyria : 1 train sur 2.TGV Inoui vers l'Italie : 1 train sur 2.Alleo (vers l'Allemagne) : 1 train sur 2.RENFE-SNCF (vers l'Espagne) : 1 train sur 2. LIRE AUSSI > Réforme des retraites : 24 heures chrono pour trouver un compromis Le trafic Intercités : moins d'1 train sur 3Intercités de jour : 2 trains sur 5.Intercités de nuit : aucune circulation.Prévisions détaillées :Paris - Clermont-Ferrand : 4 allers-retours.Paris - Limoges - Toulouse : 5 allers-retours.Bordeaux - Marseille : 2 allers-retours.Clermont-Ferrand - Neussargues : 1 aller-retour.Toulouse - Tarbes : 1 aller-retour et 1 aller.Clermont-Ferrand - Lyon : 1 aller-retour.Nantes - Bordeaux : aucune circulation.Nantes - Tours - Lyon : 1 aller-retour. Les TER : 6 circulations sur 10 en moyennePour rappel, les échanges se font sans frais et sans surcoût. La SNCF indique que « si vous ne parvenez pas à échanger votre billet, achetez un nouveau billet et demandez son remboursement ultérieurement ». Les TransilienLigne H : 1 train sur 2 sur l'ensemble des axes.Ligne J : 1 train sur 2 en moyenne sur ...