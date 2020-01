Grève SNCF : TGV, RER, Transilien, TER... les prévisions de trafic pour ce mercredi 8 janvier

Grève, jour 35. Alors que le mouvement de contestation contre la réforme des retraites se poursuit après plus d'un mois de grogne, les prévisions annoncées par la SNCF pour ce mercredi confirment au global l'amélioration du trafic constatée ces derniers jours. Les TGV : 3 trains sur 4 en moyenneAxe Est : 4 trains sur 5. Axe Atlantique : 7 trains sur 8. Axe Nord : 3 trains sur 4.Axe Sud-Est : 3 trains sur 4. Intersecteurs : 2 trains sur 3. Ouigo : 3 trains sur 4. Le trafic international Eurostar : 9 trains sur 10. Thalys : 4 trains sur 5. LIRE AUSSI > Plus d'un mois de grève dans les transports : leurs astuces pour garder le moralLyria : 1 train sur 2. TGV Inoui vers l'Italie : 1 train sur 3. Alleo (vers l'Allemagne) : 1 train sur 2. RENFE-SNCF (vers l'Espagne) : 1 train sur 2. Le trafic Intercités : 1 train sur 3 en moyenneIntercités de jour : 2 trains sur 5. Intercités de nuit : aucune circulation. Prévisions détaillées : Paris - Clermont-Ferrand : 3 allers-retours Paris - Limoges - Toulouse : 5 allers-retours Bordeaux - Marseille : 2 allers-retours Clermont-Ferrand - Neussargues : 1 aller-retour Toulouse - Hendaye : 1 aller-retour et 1 allerClermont-Ferrand - Lyon : aucune circulation Nantes - Bordeaux : aucune circulation Nantes - Tours - Lyon : 1 aller-retourLes TER : 6 circulations sur 10 en moyenneLes prévisions détaillées : Auvergne Rhône-Alpes : 8 circulations du 10, dont quatre en bus Bourgogne Franche-Comté : 7 sur 10, dont une en bus Bretagne : 7 sur 10, dont une en bus Centre - Val-de-Loire : 7 sur 10, dont une en bus Grand Est : 6 sur 10, dont une en bus Hauts-de-France : 5 sur 10 Normandie : 6 sur 10 Nouvelle-Aquitaine : 6 sur 10, dont deux en bus Occitanie : 5 sur 10, dont trois en bus Pays de la Loire : 6 sur 10, dont une en bus Provence-Alpes-Côte d'Azur : 7 sur 10, dont une en bus. Pour rappel, les échanges se font sans frais et sans surcoût. La SNCF indique que « si vous ne parvenez pas à ...