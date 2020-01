Grève SNCF : TGV, RER, Transilien, TER... les prévisions de trafic pour ce mardi 7 janvier

Ce sera le 34e jour de grève. Alors que le mouvement de contestation contre la réforme des retraites se poursuit après plus d'un mois de grogne, les prévisions annoncées par la SNCF ce lundi pour le mardi 6 janvier confirment au global l'amélioration du trafic constatée ces derniers jours. LIRE AUSSI > Plus d'un mois de grève dans les transports : leurs astuces pour garder le moralAinsi, et alors que le gouvernement et les syndicats reprennent les négociations, les voyageurs pourront compter sur en moyenne sur un Transilien sur deux, six circulations sur dix sur les lignes de TER, trois TGV sur quatre, un trafic international « perturbé » et deux trains sur cinq sur les lignes Intercités. Voici les prévisions détaillées.Les TGVAxe Est : 4 trains sur 5.Axe Atlantique : 7 trains sur 8.Axe Nord : quasi-normalAxe Sud-Est : 3 trains sur 4.Intersecteurs : 3 trains sur 5.Ouigo : 4 trains sur 5.Le trafic internationalEurostar : 9 trains sur 10.Thalys : 4 trains sur 5.Lyria : 1 train sur 2.TGV Inoui vers l'Italie : 1 train sur 3.Alleo (vers l'Allemagne) : 1 train sur 2.RENFE-SNCF (vers l'Espagne) : 1 train sur 2.Le trafic IntercitésIntercités de jour : 2 trains sur 5.Intercités de nuit : aucune circulation.Prévisions détaillées :Paris - Clermont-Ferrand : 3 allers-retoursParis - Limoges - Toulouse : 5 allers-retoursBordeaux - Marseille : 3 allers-retoursClermont-Ferrand - Neussargues : 1 aller-retourToulouse - Hendaye : 2 allers-retoursClermont-Ferrand - Lyon : aucune circulationNantes - Bordeaux : aucune circulationNantes - Tours - Lyon : 2 allers-retoursLes TER6 circulations sur 10 en moyenne.Les prévisions détaillées :Auvergne Rhône-Alpes : 6 circulations du 10, dont une en busBourgogne Franche Comté : 8 sur 10, dont quatre en busBretagne : 7 sur 10, dont une en busCentre - Val-de-Loire : 7 sur 10, dont un en busGrand Est : 6 sur 10, dont une en busHauts-de-France : 4 sur 10Normandie : 6 sur 10Nouvel ...