Grève SNCF : TGV, RER, Transilien, TER... les prévisions de trafic pour ce jeudi 9 janvier

Ce 9 janvier est une journée d'action nationale contre la réforme des retraites. Du côté des transports, le trafic s'annonce particulièrement difficile sur certaines lignes de la SNCF. LIRE AUSSI > SNCF et RATP : grévistes recherchent soutien désespérémentLes TGV : 3 trains sur 5 en moyenne Axe Est : 3 trains sur 5Axe Atlantique : 3 trains sur 4Axe Nord : 2 trains sur 3Axe Sud-Est : 1 train sur 2Intersecteurs : 3 trains sur 5Ouigo : 3 trains sur 5 Le trafic international : perturbéEurostar : 3 trains sur 4Thalys : 4 trains sur 5 Lyria : 1 train sur 2TGV Inoui vers l'Italie : 2 trains sur 3Alleo (vers l'Allemagne) : 2 trains sur 5RENFE-SNCF (vers l'Espagne) : 1 train sur 4 Le trafic Intercités : moins de 1 train sur 5Intercités de jour : 1 train sur 5Intercités de nuit : aucune circulationPrévisions détaillées : Paris - Clermont-Ferrand : 3 allers-retoursParis - Limoges - Toulouse : 3 allers-retoursBordeaux - Marseille : 1 aller-retourClermont-Ferrand - Neussargues : aucune circulationToulouse - Hendaye : aucune circulationClermont-Ferrand - Lyon : aucune circulationNantes - Bordeaux : aucune circulationNantes - Tours - Lyon :aucune circulation Les TER : 4 circulations sur 10Pour rappel, les échanges se font sans frais et sans surcoût. La SNCF indique que « si vous ne parvenez pas à échanger votre billet, achetez un nouveau billet et demandez son remboursement ultérieurement ». Les Transilien : Ligne H : 2 trains sur 5 sur l'ensemble des axes. La liaison Pontoise - Creil est renforcée par des bus. Ligne J : 1 train sur 3 en moyenne sur l'ensemble des branches. Ligne K : 1 train sur 2 sur Paris - Crépy + relations en bus entre Crépy et Mitry. Ligne L : 1 train sur 3 sur les branches Saint-Nom-La-Bretèche et Versailles-Rive-Droite. Aucun train sur la branche Paris-Saint-Lazare - Cergy, excepté entre 19h et 22h, avec 3 trains par heure. Ligne N : 1 train sur 3 pour l'ensemble des axes. Ligne P : 1 ...