Grève SNCF : TGV, Ouigo, TER,... les prévisions de trafic pour ce lundi 13 janvier

Cela fera ce lundi 40 jours que la grève contre la réforme des retraites a commencé. Avec un changement de taille toutefois intervenu ce week-end : le gouvernement a provisoirement renoncé à l'âge-pivot pour rallier les syndicats réformateurs à sa cause. Ce geste sera-t-il suffisant ? Ce lundi en tout cas, le trafic connait une amélioration significative sur les lignes du quotidien, tandis que le réseau à grande vitesse revient progressivement à la normale. LIRE AUSSI > Retraites : l'intersyndicale appelle à de nouvelles actions les 14, 15 et 16 janvierLes voyageurs possédant un billet de train TGV Inoui, Ouigo ou Intercités peuvent effectuer avant le départ une demande d'échange ou de remboursement, sans frais ni surcoût, y compris s'ils possèdent des billets qui étaient non échangeables et non remboursables. Les TGV : 8 trains sur 10 en moyenne Axe Est : 8 trains sur 10. Axe Atlantique : 9 trains sur 10. Axe Nord : trafic normal. Axe Sud-Est : 8 trains sur 10. Intersecteurs : 7 trains sur 10. Ouigo : 9 trains sur 10. Le trafic international : peu perturbé Eurostar : trafic normal Thalys : 9 trains sur 10. Lyria : 3 trains sur 5. TGV Inoui vers l'Italie : 1 train sur 3. Alleo (vers l'Allemagne) : 4 trains sur 5. RENFE-SNCF (vers l'Espagne) : 1 train sur 4. LIRE AUSSI > Grève SNCF : les abonnés auront 50 % de réduction en févrierLe trafic Intercités : 4 trains sur 10 Intercités de jour : 1 train sur 2. Intercités de nuit : aucune circulation. Les TER : 7 circulations sur 10 en moyenne Pour rappel, les échanges se font sans frais et sans surcoût. La SNCF indique que « si vous ne parvenez pas à échanger votre billet, achetez un nouveau billet et demandez son remboursement ultérieurement ». Le détail des circulations est disponible sur les sites TER de chaque région. Les Transilien Ligne H : 2 trains sur 3 sur l'ensemble des axes. Ligne J : 2 trains sur 3 en moyenne.Ligne K : 2 trains sur 3 entre Paris et Crépy. ...