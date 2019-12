Grève SNCF sur les retraites : déjà le cinquième conflit social le plus long depuis 30 ans

Déjà quatorze jours de grève à la SNCF, et pas de « trêve de Noël » en vue sans retrait du projet de réforme des retraites, a averti mardi soir l'intersyndicale. La mobilisation sociale, commencée le 5 décembre dernier, reste très forte et le trafic ferroviaire très perturbé. Entre 600 000 et 1,8 million de manifestants ont défilé en France mardi, tandis qu'une partie des usagers risque de ne pas avoir de train le week-end prochain. Ce mouvement social au sein de l'entreprise ferroviaire, très suivi par les cheminots, impacte tous les Français, contrairement à la grève au sein de la RATP. « Historiquement, au début du XX siècle, on avait des grèves qui duraient plusieurs mois, par exemple dans les mines, mais ça ne concernait pas les services publics qui n'existaient pas », note l'historienne des mouvements sociaux Danielle Tartakowsky.Sur les 30 dernières années, seuls quatre conflits sociaux à la SNCF ont donné lieu à une grève aussi longue. Et le mouvement actuel risque bien de durer encore, au moins, plusieurs jours. 1986 : 28 joursLe 18 décembre 1986, les syndicats à la SNCF appellent à cesser le travail pour demander de meilleurs salaires et une amélioration de leurs conditions de travail. La grève a duré jusqu'au 15 janvier 1987, en pleine cohabitation entre le président François Mitterrand et son Premier ministre Jacques Chirac. C'est d'ailleurs la seule fois où il n'y a, déjà, pas eu de « trêve de Noël » lors d'une grève à la SNCF. De nombreux voyageurs n'ont pas pu prendre leur train prévu pour partir en vacances de fin d'année. Beaucoup ont passé de longues heures d'attente dans les gares ou dans les trains, comme le montrent des archives de l'INA. Pas de trains à Noël ? Ça s'est déjà produit lors des grèves de 1986. Le gouvernement Macron, qui espère éviter cette situation, demande une trêve pendant les fêtes. #GreveGenerale #SNCF pic.twitter.com/DlXPf8mePI-- ...