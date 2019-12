Grève SNCF : quels trains rouleront ce week-end ? Les prévisions, ligne par ligne, pour samedi et dimanche

La SNCF vient de dévoiler ses prévisions de trafic pour les journées de samedi et dimanche, troisième et quatrième journées de la grande mobilisation contre la réforme des retraites. Un TGV sur six sera en circulation durant tout le week-end. Sur le réseau Transilien, 15 % du trafic en moyenne sera assuré. Côté TER, et Intercités, le trafic sera extrêmement perturbé.Les prévisions détaillées pour samedi 7 décembre : Le RER RER A : 3 trains par heure entre midi et 18 heures sur la branche Cergy . L'interconnexion est assurée à Nanterre Préfecture.RER B : Nord : 1 train sur 3 journée. Plus de train à partir de 22 heures. L'interconnexion est suspendue à Gare du Nord. La gare de Sevran-Livry n'est pas desservie (travaux).RER C : 2 trains par heure de 7 heures à 9 heures et de 16 heures à 19 heures de Paris-Austerlitz à Brétigny. Les autres branches ne sont pas desservies.RER D : Nord : 1 train par heure sur la branche Paris-Villiers-le-Bel.Sud : 1 train par heure sur la branche Paris Gare de Lyon-Juvisy matin et soir et 1 train par heure sur la branche Paris Gare de Lyon-Melun de 6h30 à 21 heures. L'interconnexion est suspendue entre Gare du Nord et Gare de Lyon.RER E : Aucun train sur la branche Haussmann Chelles et sur la branche Paris Est-Tournan, seule la liaison Paris-Gretz est assurée, sans arrêt jusqu'à Rosny-Bois-Perrier.Les Transilien Ligne H : 1 train par heure matin et soir sur les branches Paris-Ermont-Montigny (travaux donc bus jusqu'à Pontoise) et Paris-Montsoult-Ermont. La liaison Creil-Persan-Valmondois-Pontoise est assurée en bus.Ligne J : 1 train par heure de 6 heures à 9 heures et de midi à 20h30 sur Paris Saint-Lazare-Argenteuil (omnibus). 1 train par heure Paris Saint-Lazare-Poissy-Mantes de 7 heures à 21 heures et Paris Saint-Lazare- Conflans (6 heures-20 heures).Ligne K : Aucune circulation n'est assurée au départ de Paris-Nord. Seules les relations Crépy-Mitry-Claye et Crépy-Roissy ...