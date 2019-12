Grève SNCF : «Presque un jour normal» dans les gares pour les départs en vacances

En ce premier jour de grand départ en pleine grève, alors que seulement une petite dizaine de TER et d'Intercités sont annoncés partant de la gare de Bercy, des dizaines de voyageurs patientent dans le calme, les bras chargés de bagages et de quelques paquets cadeaux. Pas de cohue, ni même un semblant d'agitation.Dans le lot, Geoffrey et Sarah, 31 ans qui espèrent atteindre Carcassonne d'ici à la fin du week-end en passant par Lyon. « Ça fait faire un détour. Mais ça ne sert à rien de râler, affirme Sarah. On trouve toujours des solutions. » Plus loin, une famille de six personnes arrivée une heure plus tôt à Paris en provenance de Dijon dans un TGV « à moitié vide » vient vérifier s'ils pourront bien repartir le soir même avec le TER réservé il y a trois semaines. « Et c'est le cas, se réjouit la mère de famille. On avait planifié cette journée depuis longtemps pour aller à l'Atelier des lumières. On a de la chance. »Gare de Lyon, pas de bousculade non plus. « C'est presque un jour normal », fait remarquer Corinne, 29 ans, qui s'apprête à monter dans le TGV de 12h47 pour Bourg-en-Bresse et dont le voyage a été confirmé dès mardi. Églantine, 25 ans, a, elle, été impactée par la grève. « Mon train pour Lyon a été annulé. Mais comme j'ai été avertie en milieu de semaine, j'ai réussi très facilement à trouver une place dans un autre », raconte-t-elle.« Les gens se sont organisés autrement »Des dizaines et des dizaines d'usagers font certes la queue aux guichets à la recherche de billets. Mais la grande majorité des voyageurs qui se sont déplacés jusqu'en gare ont eu au préalable l'assurance d'avoir un train. Beaucoup d'entre eux sont même arrivés très en avance. « Deux heures avant pour anticiper tout problème sur la route », précise cette maman de deux petits garçons, consciente de leur « chance. »Comme dans les gares ferroviaires, pas d'affolement particulier au ...