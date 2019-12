Grève SNCF : pas de trêve de Noël pour les cheminots

La grève, stop ou encore ? Finalement, au terme de plusieurs heures de discussions, parfois laborieuses, la CFDT-cheminots, quatrième syndicat de la SNCF, a décidé de poursuivre le mouvement social commencé le 5 décembre contre la réforme des retraites. Il rejoint dans la poursuite du mouvement, avec la CGT et Sud Rail, les deux autres syndicats très représentés chez les conducteurs.Les perturbations sur les rails vont donc se poursuivre pendant les vacances de Noël, même si des améliorations sont à attendre. « Le nombre de gréviste va fatalement diminuer, anticipe ce délégué CGT d'une grande gare parisienne. Après quinze jours de grève, financièrement, ça peut devenir compliqué pour certains cheminots. Et puis, c'est une période de vacances, où de nombreux salariés de la SNCF seront en congés. L'effort de grève ne sera supporté que par ceux qui restent. » La trêve des confiseurs tant souhaitée pas le gouvernement n'aura finalement pas lieu. Et pourtant, l'exécutif n'a pas ménagé sa peine pour tenter de diviser les syndicats. Non sans succès puisque l'Unsa, deuxième syndicat de l'entreprise publique, a annoncé jeudi qu'il faisait une pause. Au grand désarroi de ses militants. Ainsi, dans au moins 11 des 24 régions de la SNCF, les représentants de l'Unsa ont décidé de poursuivre la grève. « Le compte n'y est pas, justifie Daniel Teirlynck, délégué syndical Unsa sur la zone Paris Sud Est. Il n'y a pas la clause grand-père, ni de mesures pour les contractuels. Nous ne comprenons pas que notre direction ait décrété cette pause. Sur le terrain, ce n'est pas ce que nous voulons. » LIRE AUSSI > Grève à la SNCF : Macron veut voir passer les trains à NoëlUn clash entre la base et le sommet du syndicat que la CFDT-cheminots a absolument voulu éviter. « L'histoire de la CFDT a été douloureusement marquée par différentes réformes des retraites, en 1995 et 2003 (NDLR : scission ...