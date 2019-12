Grève SNCF : pas de cohue dans les gares pour les départs en vacances de Noël

L'essentiel :Le mouvement contre la réforme des retraites se poursuit samedi pour la 17e journée consécutive. Les syndicats ont rejeté toute trêve à l'occasion des fêtes à la RATP, tout comme à la SNCF, à l'exception de l'Unsa-ferroviaire.Huit lignes du métro parisien ne circulent toujours pas. Les prévisions détaillées à la SNCF et à la RATP sont ici.Bison futé annonce une circulation difficile en journée et classe les départs en orange.» Suivez le fil de la journée de samedi15 heures. Ce live est terminé. Merci de nous avoir suivi et bonne fin de journée. 14h40. Un homme s'accroche au RER D, « irresponsable » dit la SNCF. Une vidéo montrant un usager du RER D accroché à un train quittant le quai a été partagée des milliers de fois sur Twitter. Alors qu'un internaute affirme que l'employé en cabine « ne fait absolument rien » pour empêcher cela, SNCF Transilien « condamne cette attitude totalement irresponsable ». « Ce jeune homme met sa vie en danger. La grève fait que les conditions de transport sont certes difficiles, mais ne mettez pas votre vie en danger par une telle attitude. (...) Après enquête aucun incident n'a été répertorié. C'est une chance », a poursuivi la société de transport sur Twitter. Vive le #RERD pic.twitter.com/xAlQTaZUl7-- P???y (@Holec_) December 20, 201914h30. Fluide aussi à Roissy. Paolo a le sourire aux lèvres. Ce touriste italien avait entendu parler des grèves françaises et redoutait le pire. Mais à sa descente d'avion à Roissy, il n'a finalement patienté que quelques minutes avant de monter dans un RER B peu après-midi. « On est assis jusqu'au bout, finalement les transports sont confortables ici ! »13h50. C'était plus compliqué hier soir. Si les départs en vacances ce samedi se sont finalement plutôt bien déroulés en gares, c'était déjà beaucoup moins le cas vendredi soir. Entre colère et dépit, l'ambiance était beaucoup plus tendue ...