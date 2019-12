Grève SNCF : gare de Lyon à Paris, avec les voyageurs en quête de TGV

Peu de trains mais beaucoup d'informations. En ce vendredi après-midi de grève et de grands départs en vacances de Noël, les gilets rouges « assistance SNCF » sont présents en nombre à chaque point névralgique de la gare de Lyon, à Paris : à chaque borne d'échange de billets, devant dans les halls, devant les panneaux d'affichage et les quais.Devant la boutique Grandes lignes, située entre le hall 1 et le hall 2, une longue file d'attente s'étire. « Des billets pour un échange aujourd'hui ? » lance une agent en rouge en forçant sur sa voix, avant de leur permettre de couper une partie de la file.«Les syndicats auraient pu faire une pause à Noël»La petite Elyna dans les bras, David semble un peu perdu entre les automates et la boutique. « Initialement, nous aurions dû prendre un train Bordeaux-Marseille mais il a été annulé, explique David. Nous avons échangé contre un Bordeaux-Paris, trouvé quelqu'un pour nous conduire en voiture de la gare Montparnasse à gare de Lyon, mais, à cause des bouchons, nous avons raté notre Paris-Marseille. Nous espérons prendre le suivant. »D'après le gilet rouge qui vient à leur rencontre, il faut se présenter directement à quai pour monter dans le train. Mais quelques minutes plus tard, un agent leur donne un conseil inverse : non, mieux vaut se présenter au pupitre TGV inOui. Deux feuilles tamponnées leur promettant l'accès au train, la petite famille repart vers le hall 1, en espérant pouvoir être à Marseille à 20 heures et dans la famille de Natacha à 21h30. Ils sont partis à 8 heures le matin. « Je ne suis pas contre les syndicats mais quand même, ils auraient pu faire une pause à Noël... » regrette David.«On m'a assuré que je pourrais monter en surbooking»Monter dans le prochain train, c'est aussi l'espoir de Laura, 17 ans. Une semaine que cette élève de terminale est bloquée à Paris à cause des grèves. « Mon premier billet pour Perpignan a ...